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Сексуально и откровенно: соблазнительные образы Блэк Чайны 18+

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Блэк Чайна празднует 32-летие
Блэк Чайна празднует 32-летие / Instagram / @blacchyna

Эпатажная американская модель Блэк Чайна сегодня, 11 мая, празднует 32-летие. Она известна тем, что не боится примерять самые откровенные образы и щеголять своими пышными формами. По случаю дня рождения звезды мы подготовили для вас подборку ее соблазнительных фотографий.

Знаменитая и экстравагантная Блэк не боится чужого мнения или осуждения. Она публикует кадры в пикантных аутфитах, на которых демонстрирует свою аппетитную грудь и ягодицы. Какими образами модель уже успела взбудоражить сеть – смотрите в материале 24 канала.

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Блэк Чайна является настоящей звездой. На ее личной странице в инстаграме можно увидеть огромное количество ярких фотографий в сексуальных нарядах.

С 16 лет она танцевала на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Говорят, что своими пышными формами Чайна обязана пластической хирургии. Велика вероятность того, что модель прибегала к глютеопластике – операции по увеличению ягодиц.

Знаменитость имела романтические отношения с братом светской львицы Ким Кардашян – Робом. Блэк родила от него дочь, однако пара быстро разошлась.

Предлагаем посмотреть подборку обольстительных кадров звезды, которые уже успели покорить сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Звездные дни рождения
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