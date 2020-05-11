Сексуально и откровенно: соблазнительные образы Блэк Чайны 18+

Эпатажная американская модель Блэк Чайна сегодня, 11 мая, празднует 32-летие. Она известна тем, что не боится примерять самые откровенные образы и щеголять своими пышными формами. По случаю дня рождения звезды мы подготовили для вас подборку ее соблазнительных фотографий.

Знаменитая и экстравагантная Блэк не боится чужого мнения или осуждения. Она публикует кадры в пикантных аутфитах, на которых демонстрирует свою аппетитную грудь и ягодицы. Какими образами модель уже успела взбудоражить сеть – смотрите в материале 24 канала.

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Блэк Чайна является настоящей звездой. На ее личной странице в инстаграме можно увидеть огромное количество ярких фотографий в сексуальных нарядах.

С 16 лет она танцевала на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Говорят, что своими пышными формами Чайна обязана пластической хирургии. Велика вероятность того, что модель прибегала к глютеопластике – операции по увеличению ягодиц.

Знаменитость имела романтические отношения с братом светской львицы Ким Кардашян – Робом. Блэк родила от него дочь, однако пара быстро разошлась.

Предлагаем посмотреть подборку обольстительных кадров звезды, которые уже успели покорить сеть.