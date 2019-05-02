Сексуально и без фильтров: Ирэна Карпа показала стройную фигуру в купальнике

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Ирэна Карпа на отдыхе
Ирэна Карпа на отдыхе / Instagram / @qarpa

Известная писательница, певица и культурный атташе посольства Украины во Франции Ирэна Карпа отправилась на отдых на экзотический остров Реюньон, что в Индийском море. Оттуда знаменитость опубликовала соблазнительные фото в купальнике.

После того, как Ирена Карпа вышла замуж за Людовика-Кирилла Требюше, в ее Instagram-блоге появилось немало романтических кадров. И на днях писательница неожиданно опубликовала сексуальные фото, на которых появилась в черном купальнике.

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По словам украинки, она толерантно относится к боди-позитиву, однако сама это не практикует. Ирэна Карпа призналась, что при росте 160 сантиметров была бы похожа на пианино. При этом зажигательная украинка добавила, что не использовала фильтров и сделала два фото – "позерское и непозерское".

"Вот обещанное фото матери двух детей и собаки в купальнике. Это – непозерское. А следующее... позерское (с солнцем в морду, зато без фильтров). В своей жизни я точно сделала больше фото без купальника, чем в нем. И если абсолютно спокойно приемлю и считаю секси боди-позитив в других женщинах, то в себе – нет. Ну так какой боди-позитив при росте 160 см? Я же стала бы похожа на маленькое пианино", – с юмором написала Ирэна Карпа.

Для одной из фотографий знаменитость села на песок, опершись руками на ноги. В такой позе, как рассказала Ирэна Карпа, она скрывает неидеальность своей фигуры.

Прекрасная поза девушки, которая скроет наши гордые фамильные бока, наетые вкусной и почти всегда полезной едой, в которой я себе ну никогда не умела отказать!
– добавила Ирэна Карпа.

Ірена Карпа зробила
Ирэна Карпа сделала "позерское" фото в купальнике​ / Instagram / @qarpa


"Непозерское" фото писательницы и певицы Ирены Карпы / Instagram / @qarpa

Ірена Карпа на відпочинку / Instagram / @qarpa
Ирэна Карпа на отдыхе / Instagram / @qarpa

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Теги: Новости Украины Отдых LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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