Сексуальное тело и крепкое здоровье даже в 50 лет: секреты самодисциплины Уилла Смита

Уилл Смит завоевал Голливуд своим юмором и простым отношением к жизни. Однако два его известнейших перевоплощения для фильмов "Али" и "Я легенда" удивили публику, вызвав новую волну уважения. Для лент актеру пришлось изменить свой стиль жизни, приобрести множество полезных привычек: от постоянных тренировок до сбалансированного питания. Сегодня Виллу за 50 и он до сих пор выглядит прекрасно!

Подготовка к фильму "Али": набор мышечной массы

Впрочем, приучив всех к образу беззаботного и забавного парня, в 2001 году он удивил зрителей и критиков своим перевоплощением и самодисциплиной для роли в фильме "Али". На экране Смит не только сыграл серьезного и харизматичного боксера, он существенно изменился и внешне. Худощавый "дрыщ" неожиданно оброс горой мышц и даже легким жирком.

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Старания актера оценили. За роль в фильме "Али" его впервые в карьере номинировали на Оскар. После выхода фильма Уилл Смит рассказал, что, чтобы влиться в образ легендарного боксера, готовился к роли примерно два года

Он долго осваивал манеру разговора Мохаммеда Али. А кроме того, сумел достичь почти безупречного сходства телосложения, набрав 15 килограммов мышечной массы. Регулярные тренировки не дали бы желаемого результата без удачно подобранной диеты, которой Смит неукоснительно придерживался. Питание актера было разделено на небольшие порции 6-7 раз в день.



Перевоплощение Уилла Смита в фильме "Али"

• Дневной рацион Уилла Смита

Начинал он свой день с завтрака, в который входили омлет, апельсиновый сок и хлеб со злаками. Второй прием пищи в девять утра – овсянка с обезжиренным молоком, йогурт и один фрукт на выбор. На ланч у Смита были индейка с брокколи и еще один фрукт. И два приема пищи – во второй части дня. Сначала яичные белки или тунец с тостами. Ну и в конце точку Уилл ставил пастой из твердых (толстых) сортов пшеницы. Бонус к этому – на выбор индейка, стейк или рыба.

• Сухофрукты: польза и опасность

В упомянутую овсянку Уилл Смит обычно добавлял банан и сухофрукты, в частности изюм. Сушеные фрукты – что-то вроде сезонной витаминной помощи. Они могут пополнить наш организм полезными веществами в любое время года. Здесь в зависимости от фрукта может быть целая россыпь всего – витамины А и В, клетчатка, магний, кальций, калий, фосфор, йод, железо и натрий.

Однако при покупке сухофруктов нужно помнить, что процесс их изготовления часто происходит не без помощи химических веществ. В частности, очень красивый и блестящий цвет чернослива, кураги или изюма – нередко следствие действия диоксида серы. Кроме того, здесь могут применять ядовитые моющие средства, которые в итоге оказываются в вашем организме. То же парадокс, но обычно менее привлекательные на вид сухофрукты, как правило, не содержат вредных для организма человека веществ.



Сухофрукты полезны, но если их правильно выбрать

• Индейка: лучше меньше чем яд

Кроме того, не сложно заметить, что главным источником белков для Уилла Смита является индейка, а не казалось бы более популярная у звезд – курятина. С точки зрения диетологии между обеими птицами, если опустить детали, можно смело ставить знак равенства. Калорийность филе обоих практически одинакова, как и количество белка. Жиров совсем не много что там, что там.

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А вот по микронутриентному составу индейка все же немного впереди. Здесь почти втрое больше кальция, чем в курятине, железа столько же, как в, скажем, говядине. А по количеству фосфора птичка неожиданно конкурирует с рыбой.

Филе индюка, правда, и чуть дороже, чем куриное. Примерно 130-140 гривен за килограмм против 100 гривен. Цена, к слову, может стать хорошим индикатором качества мяса птицы. Ведь при выборе прежде всего следует обратить внимание на то, сертифицирован ли его производитель.

Важно, чтобы купленная птица была выращена на натуральных кормах без препаратов, стимулирующих ее рост. В противном случае есть риск, что филе вместо ожидаемой пользы, принесет вред организму. Это точно тот случай, когда лучше купить пусть и чуть меньше, но наверняка качественный продукт.

Подготовка к фильму "Я легенда": кардиотренировки и гармоничное развитие тела

А вот для того, чтобы влиться в образ героя одного из следующих фильмов, "Я легенда", Уиллу Смиту нужно было уже не набрать, а сбросить вес. Похудеть на 10 килограммов актеру помогла методика звездного тренера Дерела Фостера. Согласно ей Смита ждали ежедневные кардиотренировки: бег и ходьба по беговой дорожке.



Уилл Смит в фильме "Я легенда"

Силовые упражнения дополняли занятия боксом с профессиональным инструктором. Нестандартность подхода Фостера заключалась в том, что во время одной тренировки Смит прорабатывал не одну, а две группы мышц. Например, грудь и спину и одновременно поясницу и пресс. Это помогло гармонично развить тело, снизить процент жира в организме с 12% до 7,5% и в итоге выглядеть как супермен.

В дополнение к диете Уилл Смит отказался от фаст-фуда и вообще любой нездоровой пищи. Подготовка к ролям в фильмах "Али" и "Я легенда" существенно изменила жизнь актера. Он не только постоянно следит за своим телом, но и выработал немало полезных привычек, которые помогают достигать успехов в повседневной жизни.

"Я считаю, что самодисциплина – это любовь к самому себе. Я вижу это так. Ты говоришь себе: "Послушай, друг. Я знаю, что ты хочешь поесть пиццы, и что она на самом деле очень вкусная. Но я не могу позволить тебе ее съесть. Потому что когда ты ее съешь – будешь чувствовать себя как мешок дерьма. Я слишком тебя люблю, чтобы позволить есть эту пищу. Самодисциплина стала каким-то плохим словом. Но я не хочу говорить о ней в таком ключе. Я считаю, что, отказываясь от удовольствия здесь и сейчас, в итоге мы получаем самоуважение в долгосрочной перспективе", – рассказал Уилл своим фанам.

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Самодисциплина, юмор, позитивный настрой и постоянная работа над собой – все эти простые вещи помогли Уиллу Смиту стать одним из самых успешных актеров современности. Ну и конечно без этого всего он точно бы не пересек 50-летний рубеж в такой форме и таким сногсшибательным способом – прыгнув с вертолёта на банджи джампинге.