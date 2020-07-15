Супруга популярного украинского исполнителя Дзидзьо продолжает поражать сексуальностью. Певица SLAVIA отправилась на отдых. Она проводит отпуск на острове Джарылгач, где устроила жаркую фотосессию в соблазнительном бикини.

SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) опубликовала серию соблазнительных фото с морского побережья на личной странице в инстаграме. Она решила отдохнуть от ежедневных забот и релаксирует на острове Джарылгач, что в Каркинитском заливе Черного моря.

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Звездная жена присоединилась к флешмобу #МандруйУкраїною и изучает интересные места родины. Поскольку в солнечной Одессе много отдыхающих и есть большой риск заражения коронавирусом, то артистка отправилась в менее популярное среди туристов место. Природа на острове поражает красотой и вдохновила Ярославу на горячую фотосессию.

Женщина предстала перед камерой в сексуальном купальнике, хвастаясь пикантными формами. Пляжный образ SLAVIA состоял из бикини, у которого белый верх и черный низ, а также полосатой рубашки. Звезда дополнила такой look соломенной шляпой с черным украшением и большими солнцезащитными очками. Длинные волосы певица оставила распущенными. Оны сформировались в естественные локоны, высохнув после купания в море. На лицо артистка не наносила косметику, продемонстрировав естественную красоту.

SLAVIA томно позировала на фоне безбрежного синего моря и невероятно красивого безоблачного неба. На одном из кадров она изображена, лежа на камнях, эротично прогнув спину.



Жена Дзидзьо похвасталась аппетитными ягодицами / Instagram / @slavia_official



Певица SLAVIA на отдыхе / Instagram / @slavia_official



Жена Дзидзьо показала свою сексуальность / Instagram / @slavia_official