Сексуальные сестры Кардашян поделились горячими снимками с отдыха

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Хлои и Кортни Кардашян
Хлои и Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Знаменитые американские сестры Хлои и Кортни Кардашян отправились на отдых с большой девичьей компанией. Звезды Instagram не могли не поделиться привлекательными снимками на фоне невероятно красивых пейзажей.

Несколько дней назад сестры Хлои и Кортни представили новый сезон их семейного реалити-шоу "Семейство Кардашян". После насыщенных съемочных недель они решили отдохнуть морально и физически, поэтому отправились на острова Теркс и Кайкос. Свежими снимками девушки уже поделились на своих страницах в Instagram.

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Новые фото и видео, на которых сестры появляются или вдвоем, или в большой девичьей компании, сделаны на фоне морских пейзажей. На одной из фотографий 40-летняя Кортни и 34-летняя Хлои позируют на палубе роскошной белой яхты в крошечных бикини. Зажигательная блондинка Хлои выбрала для себя купальный костюм в трендовый леопардовый принт, а горячая брюнетка предпочла пляжный наряд в нежном сиреневом оттенкк.

Кортні і Хлої Кардашян
Кортни и Хлои Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Также девушки делились снимками со своими подругами, на которых они позируют лежа на белом песке, а также на фоне высоких пальм.

Кортні Кардашян з подругою
Кортни Кардашян с подругой​ / Instagram / @kourtneykardash

Кортні Кардашян з подругою
Кортни Кардашян с подругой​ / Instagram / @kourtneykardash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кортни Кардашян Хлои Кардашян Эротика
Источник: LifeStyle 24
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