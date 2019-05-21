Сексуальные сестры Кардашян поделились горячими снимками с отдыха

Знаменитые американские сестры Хлои и Кортни Кардашян отправились на отдых с большой девичьей компанией. Звезды Instagram не могли не поделиться привлекательными снимками на фоне невероятно красивых пейзажей.

Несколько дней назад сестры Хлои и Кортни представили новый сезон их семейного реалити-шоу "Семейство Кардашян". После насыщенных съемочных недель они решили отдохнуть морально и физически, поэтому отправились на острова Теркс и Кайкос. Свежими снимками девушки уже поделились на своих страницах в Instagram.

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Новые фото и видео, на которых сестры появляются или вдвоем, или в большой девичьей компании, сделаны на фоне морских пейзажей. На одной из фотографий 40-летняя Кортни и 34-летняя Хлои позируют на палубе роскошной белой яхты в крошечных бикини. Зажигательная блондинка Хлои выбрала для себя купальный костюм в трендовый леопардовый принт, а горячая брюнетка предпочла пляжный наряд в нежном сиреневом оттенкк.



Кортни и Хлои Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Также девушки делились снимками со своими подругами, на которых они позируют лежа на белом песке, а также на фоне высоких пальм.



Кортни Кардашян с подругой​ / Instagram / @ kourtneykardash