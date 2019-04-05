Сексуальные танцы и сцены в постели: MARUV представила провокационный клип Siren Song

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), прославившаяся скандалом на Национальном отборе на Евровидение-2019, представила очередной провокационный ролик. Звезда выпустила сексуальный клип на песню Siren Song, которая должна была прозвучать в Тель-Авиве.

Как и творчество MARUV, клип Siren Song получился очень провокационным. Перед камерой зажигательная артистка предстала в пикантном черном боди с большим вырезом и красных туфлях на каблуках. Кроме этого, звезда примерила сексуальное кожаное платье.

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По замыслу режиссера, события ролика Siren Song отбывают в гостиничном номере, где поселилась сексуальная MARUV. К ней присоединяются соблазнительные девушки, которые в ролике сыграли роль сирен. Стройные красавицы приняли участие в провокационных сценах в постели и ванной, где MARUV обнажилась в красной воде. После зажигательных танцев девушки с певицей встретили консьержа в постели с окровавленным бельем.

Смотрите провокационный клип MARUV на песню Siren Song: видео 18+

Что известно об участии MARUV в Нацотборе Евровидение-2019

После внезапного отказа певицы TAYANNA от участия в Нацотбора Евровидение-2019 организаторы шоу пригласили провокационную MARUV на вокальный проект. Артистка отличалась от других участников не только эпатажным стилем, но и гастролями в России, которые она публично афишировала на официальной странице в Instagram. Тогда MARUV признавалась, что это первые ее сольные выступления в РФ, ведь до этого она уже выступала там, в частности, на Чемпионате мира по футболу.

Однако такие резонансные детали творчества певицы не повлияли на ее участие в вокальном шоу. MARUV вышла на сцену второго полуфинала, впечатлив зрителей сексуальным нарядом и танцами. Перед выступлением певица презентовала откровенный ролик на песню Siren Song, в котором появилась обнаженной в ванной с пеной. Трек быстро заполнил сеть, а после ее выступления на Национальном отборе люди запустили флешмоб с танцами под конкурсную песню.

Смотрите премьерный клип MARUV на песню Siren Song: видео 18+



В конце концов, по результатам голосования звездных судей и зрителей, MARUV таки одержала победу. Но это было всего лишь начало громкого скандала, который разразился в сети. Национальная общественная телерадиокомпания Украины подготовила для певицы контракт, однако стороны не поняли друг друга в спорных вопросах. В НСТУ учли этот опыт, поэтому в последующие годы обязательным условием участия в Нацотборе будет отсутствие у артиста гастролей в России.

После громкого скандала вокруг MARUV организаторы первого этапа вокального шоу предложили другим вокалистам поехать в Тель-Авив. Однако те один за другим отказались. Поэтому ни один артист не выйдет на сцену Евровидения-2019 под флагом Украины.

Самой же MARUV такой громкий скандал пошел на пользу: ее имя теперь знают все меломаны страны и Европы. Она же дала сольные концерты в Москве и Санкт-Петеребурге. Перед выездом в страну-агрессор артистка получила украинскую премию YUNA в 4 номинациях "Лучший электронный хит", "Открытие года", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший дуэт".