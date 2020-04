Сексуальный Драко: звезда "Гарри Поттера" соблазнил сеть обнаженным фото с торсом

Британский актер Томас Фелтон навсегда запомнится поклонникам экранизации "Гарри Поттера" своим образом антигероя Драко Малфоя и жестокостью. Впрочем, в жизни он талантливый и хороший актер и человек, который любит радовать фанатов личными фото, однако не эротического характера.

Одно из таких 32-летний актер оставил в своем инстаграме 2 дня назад, пленив всех подписчиц. На черно-белой фотографии Томас похвастался стройной фигурой с рельефным прессом, имея на себе только нижнее белье, которое выглядывало из-под белых брюк.

Лицо киноактера разглядеть трудно, ведь он его прикрыл фотоаппаратом, с помощью которого и сделал снимок в отражении зеркала. Локацией Фелтон выбрал комнату своего дома, что, похоже, намекает на пребывание в изоляции во время пандемии коронавируса.



Томас Фелтон из "Гарри Поттера" / Instagram / @ t22felton

Поклонницы актера не удержались от комментариев и похвалили его за прекрасный вид: "Какой красивый", "Девочки, не трогайте его, это парень Эммы (наверное, Уотсон, – LifeStyle 24)", "Я не смотрю на торс, я не смотрю на торс, я не смотрю на торс... ","Я люблю тебя!", "Ну Тооооом", "Женись на мне"...

Известно, что Томас Фелтон после завершения съемок фильмов о Гарри Поттере не завершил свою кинокарьеру. За последние 10 лет с момента выхода последней ленты о чародее он снялся в таких фильмах, как "Звездный эскорт", "Восстание Планеты обезьян", "Явление", "Evac", "Изящество и опасность" (Grace and Danger), "Тереза Ракен" (In Secret), "Замкнутый круг" (Full circle), "Воскресение" (Risen), "Флеш" (The Flash),"Происхождение"(Origin) и "Офелия" (Ophelia). Кроме кино, Фелтон интересуется музыкой и фотографией.