Сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире из-за коронавируса

Мариана Олескив во время пандемии коронавируса и карантина в Украине призналась, что все страны мира уже пострадали от туристического кризиса. Украина – не исключение. Чтобы выйти из финансовой пропасти, ее агентство уже начало разрабатывать пути для решения проблем.

По словам Марианны Олескив, отрасль туризма сегодня находится в непростой ситуации. В то время как Правительство и Парламент работают над обеспечением нераспространения коронавируса и возвращением граждан Украины домой, она и ее агентство решают вопрос с гостиницами и туристическими операторами.

Интересно Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины добавила, что сектор туризма в мире является наиболее пострадавшим из-за вспышки коронавирус. Следовательно, это может привести к ослаблению мировой экономики, а также к "геополитической, социальной и торговой напряженности, и неравномерной эффективности среди основных выездных рынков путешествий".

Украину, как и весь мир, не обошел этот кризис. И все проблемы отрасли как никогда стали видимыми всем. Все кто работает в туризме знают важность отрасли, но нет никаких релевантных данных, чтобы сегодня их озвучивать в просьбах о поддержке отрасли в трудные времена,

– подчеркнула на своей фейсбук-странице Олескив.

Через непринятый ранее Закон о туризме, у туристов, туроператоров и агентов возникает много вопросов, поэтому женщина вместе с народным депутатом Дмитрием Налетовим и другими специалистами уже начала работать над системными изменениями в отрасли. Госагентство развития туризма также ждет идей от украинцев, которые могут присылать свои предложения на электронную почту.