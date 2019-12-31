Селедка под шубой: рецепт приготовления салата

Весь мир активно готовится к встрече Нового года. В Украине, по традиции, хозяйки готовят оливье. Однако неизменным конкурентом этого салата на столе всегда есть селедка под шубой. Как его приготовить – читайте в нашем простом рецепте.

Как подсчитали журналисты 24 канала, селедка под шубой достаточно доступным для каждого украинского. В конце 2019 его себестоимость составит всего 25 гривен за порцию. Поэтому многие увидят именно это блюдо на новогоднем столе. Мы решили поделиться с читателями одним из рецептов калорийного и праздничного салата.

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Рецепт, как приготовить селедку под шубой

Ингредиенты:

селедка маринованная (филе) – 2 шт .;

свекла – 2 шт .;

картофель – 3 шт .;

морковь –3 шт .;

лук репчатый – 0,5 шт .;

майонез – по вкусу;

соль, перец.

1. Отварите овощи – свеклу, картофель и морковь. Оставьте их остывать, после чего очистите от кожуры и натрите на терке.

2. Селедку, очищенную от кожуры и костей, нарежьте небольшими кубиками. Выложите слой рыбы в салатник, в котором будете подавать блюдо на стол.

3. Лук мелко порежьте на доске и выложите на сельдь. Послойно положите натертые на средней терке картофель, морковь и свеклу. Каждый слой смажьте майонезом, а овощи немного посолите. Стоит учесть, что соус тоже имеет соль, поэтому не стоит давать много специй.

4. Украшают салат зеленью, нарезанным зеленым луком или отварным яйцом.

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Отметим, что каждая хозяйка дежурит слои салата по-своему. Одни начинают с натертой на средней терке картофеля, а дальше выкладывают сельдь с луком, морковь и свеклу, другие – добавляют еще натертые вареные яйца. Однако как бы вы не готовили, это блюдо обязательно будет вкусной и питательной!