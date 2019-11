Селена Гомес перенесла паническую атаку перед выступлением на American Music Awards

Американская звезда Селена Гомес, похоже, еще до сих пор борется с последствиями депрессии, поскольку перед выступлением на грандиозной музыкальной премии American Music Awards она пережила паническую атаку.

Перед выходом на сцену премии в Лос-Анджелесе 25 ноября звезда едва овладела собой. По словам инсайдера издания ENews! она почувствовала большое напряжение в себе и приступ паники.

Читайте также: American Music Awards: победители музыкальной премии в 2019 году

У Селены определенно была тревога и приступ паники, прежде чем она вышла, и она с трудом заставляла себя подняться на сцену,

– поделился источник.

Другой инсайдер издания People также подтвердил эту информацию, однако сама звезда или ее представители не комментировали инцидент.

"У нее четко случился приступ паники. Она нервничала. Она не была на сцене два года, и это важная песня в ее карьере. Она действительно хотела ее донести людям", – сообщили в People.

Смотрите выступление Селены Гомес на American Music Awards 2019:

Читайте также: в слишком облегающем платье: Селена Гомес засветила пышную грудь на красной дорожке

Известно, что на сцене American Music Awards 27-летняя Селена исполнила недавно презентованную песню Lose you to love me, в которой, якобы, говорится о ее прежних отношениях с Джастином Бибером. После выступления Селена поблагодарила подписчиков в инстаграме, которые поддерживали ее в самые тяжелые периоды жизни: "приятно вернуться. Спасибо всей моей команде и фанатам, которые поддерживают меня"

Что известно о депрессии Селены Гомес?

Проблемы с психическим здоровьем у 26-летней певицы начались в начале 2018 года. Именно тогда в иностранных СМИ начали говорить о депрессии Селены Гомес, однако подтверждения информации журналисты получили в феврале 2018 года. Именно тогда девушка проходила курс лечения в психиатрической больнице.

Поклонники подозревают, что психическое здоровье Селены ухудшилось из-за рядя определенных проблем в ее жизни: расставание с бойфрендом исполнителем The Weeknd, примирения и очередного разрыва отношений с Джастином Бибером, новые отношения парня и болезнь под названием "волчанка", из-за которуй ей пришлось согласиться на трансплантацию почки.

После этого в сентябре 2018 года 26-летняя Селена Гомес сообщила о том, что покидает социальные сети на неопределенное время. За период отсутствия она активно отдыхала и проводила время со своими друзьями на свежем воздухе. Сейчас она вернулась к музыкальной карьеры и анонсировала выход нового альбома в начале 2020-го.