Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

Американская певица Селена Гомес ранее откровенно рассказала о личной жизни и пересадке печени, а сейчас в очередной раз публично поддержала жену своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера Хейли Болдуин.

Многие сторонники считают, что Селена Гомес и Хейли Болдуин враждуют. Такие мысли появились из-за того, что 25-летняя модель вышла замуж за экс-любимого певицы. Однако звезда каждый раз пытается доказать обратное.

Недавно Селена праздновала презентацию нового альбома Rare в одном из ресторанов Голливуда. Так случилось, что в том же заведении со своей подругой встречалась жена Джастина. Фанаты певицы не поверили в такое стечение обстоятельств и обвинили модель в том, что она специально пришла испортить настроение Гомес. Кроме того, они писали в инстаграме гневные комментарии в сторону модели.

После этого певица подтвердила, что ее встреча с Хейли действительно была случайной: "Читать все это отвратительно. Это было совсем не нарочно. Я очень разочарована, что люди разговаривают с другими людьми подобным образом".

Ранее певица уже становилась на защиту жены Бибера. Совсем недавно Селена выпустила два новых сингла – Lose You to Love Me и Look At Her Now, которые посвятила расставанию со своим бывшим возлюбленным Джастином Бибером. Фанаты певицы обвиняли Хейли в том, что она угрожает Селене и начали говорить о вражде между девушками. Однако Гомес стала на защиту Болдуин и попросила сторонников прекратить сплетничать.

Я очень благодарна за тот отзыв, который получила моя песня, но я против того, чтобы женщины враждовали и никогда не буду такой. Поэтому, пожалуйста, будьте добрыми ко всем. Неважно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не хамите,

– обратилась певица к своим сторонникам во время прямого эфира в инстаграме.