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Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

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Селена Гомес и Хейли Болдуин / Коллаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @selenagomez / @haileybaldwin

Американская певица Селена Гомес ранее откровенно рассказала о личной жизни и пересадке печени, а сейчас в очередной раз публично поддержала жену своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера Хейли Болдуин.

Многие сторонники считают, что Селена Гомес и Хейли Болдуин враждуют. Такие мысли появились из-за того, что 25-летняя модель вышла замуж за экс-любимого певицы. Однако звезда каждый раз пытается доказать обратное.

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Недавно Селена праздновала презентацию нового альбома Rare в одном из ресторанов Голливуда. Так случилось, что в том же заведении со своей подругой встречалась жена Джастина. Фанаты певицы не поверили в такое стечение обстоятельств и обвинили модель в том, что она специально пришла испортить настроение Гомес. Кроме того, они писали в инстаграме гневные комментарии в сторону модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.A.R.E @iheartradio

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

После этого певица подтвердила, что ее встреча с Хейли действительно была случайной: "Читать все это отвратительно. Это было совсем не нарочно. Я очень разочарована, что люди разговаривают с другими людьми подобным образом".

Ранее певица уже становилась на защиту жены Бибера. Совсем недавно Селена выпустила два новых сингла – Lose You to Love Me и Look At Her Now, которые посвятила расставанию со своим бывшим возлюбленным Джастином Бибером. Фанаты певицы обвиняли Хейли в том, что она угрожает Селене и начали говорить о вражде между девушками. Однако Гомес стала на защиту Болдуин и попросила сторонников прекратить сплетничать.

Я очень благодарна за тот отзыв, который получила моя песня, но я против того, чтобы женщины враждовали и никогда не буду такой. Поэтому, пожалуйста, будьте добрыми ко всем. Неважно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не хамите,
– обратилась певица к своим сторонникам во время прямого эфира в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Had so much fun at the @dolittlemovie premiere this morning ? oh and I play a giraffe. Comes out 1/17!

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Хейли Болдуин Селена Гомес
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