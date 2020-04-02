Селена Гомес поделилась списком любимых фильмов и сериалов: интересная подборка
Американская актриса и исполнительница Селена Гомес недавно опубликовала в своем блоге список музыки, сериалов, книг, фильмов, которые можно смотреть, читать или слушать на карантине.
В связи с карантином звезда не осуществляет публичных выходов и не ведет активный образ жизни. Однако к ее личности приковано внимание поклонников со всего мира, ведь за ней следят 172 миллиона людей в инстаграме.
Интересно Селена Гомес показала, как правильно мыть руки: видео
Довольно долгое время Селена Гомес боролась с депрессией, пережила психические и эмоциональные расстройства. В начале года звезда вышла из творческой паузы, которая длилась 5 лет, а также выпустила новый альбом "Rare".
27-летняя певица успешно поборола все проблемы, и теперь активно ведет соцсети и вдохновенно рассказывает о своих предпочтениях поклонникам.
Чтобы провести время на карантине интересно и полезно, Селена Гомес опубликовала подборку фильмов, книг и песен, которые помогают ей развлечься. Исполнительница надеется, что ее советы кому-то пригодятся и пригодятся для хорошего времяпрепровождения.
Фильмы, которые советует Селена Гомес
- "Человек невидимка";
- "Тело Дженнифер";
- "Афера по-американски";
- "Бестолковые";
- "Неограненные драгоценности";
- "Сахар и перец";
- "После свадьбы";
- "Зодиак";
- "Выскочка";
- "Не будите спящую собаку".
Сериалы, которые советует Селена Гомес
- "Утреннее шоу";
- "Хорошие девушки";
- "Дом с прислугой";
- "Субботним вечером в прямом эфире";
- "Разум, объяснение".
Книги, которые советует Селена Гомес
- "Becoming. Моя история", Мишель Обама;
- The Undocumented Americans, Карла Корнехо;
- "Знаки", Лора Линн Джексон.
Музыка, которую советует Селена Гомес
- If the World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels;
- You Say – Lauren Daigle;
- Snowchild – The Weeknd;
- The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship;
- The Box – Roddy Rich.
Аккаунты в инстаграме, на которые стоит подписаться
@tinykitchentm;
@jessicayellin;
@selenagomez.doll;
@chloeiscrazy;
@nostalgia.video
Читайте также
-
Бен Аффлек хотел познакомить своих детей с Аной де Армас, – СМИсегодня , 12:30
-
Тарас Тополя рассказал, чем занимается на карантине: Выращиваем дома луксегодня , 16:23
-
Приходится заниматься стиркой и готовить, – Ким Кардашян рассказала о карантине с 4 детьмисегодня , 15:39
-
Актеры популярного фильма "Заражение" обратились к зрителям относительно коронавирусасегодня , 14:00
-
2 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом: звезду госпитализировалисегодня , 10:27