Селена Гомес поделилась списком любимых фильмов и сериалов: интересная подборка

Американская актриса и исполнительница Селена Гомес недавно опубликовала в своем блоге список музыки, сериалов, книг, фильмов, которые можно смотреть, читать или слушать на карантине.

В связи с карантином звезда не осуществляет публичных выходов и не ведет активный образ жизни. Однако к ее личности приковано внимание поклонников со всего мира, ведь за ней следят 172 миллиона людей в инстаграме.

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Довольно долгое время Селена Гомес боролась с депрессией, пережила психические и эмоциональные расстройства. В начале года звезда вышла из творческой паузы, которая длилась 5 лет, а также выпустила новый альбом "Rare".

27-летняя певица успешно поборола все проблемы, и теперь активно ведет соцсети и вдохновенно рассказывает о своих предпочтениях поклонникам.

Чтобы провести время на карантине интересно и полезно, Селена Гомес опубликовала подборку фильмов, книг и песен, которые помогают ей развлечься. Исполнительница надеется, что ее советы кому-то пригодятся и пригодятся для хорошего времяпрепровождения.

Фильмы, которые советует Селена Гомес

"Человек невидимка";

"Тело Дженнифер";

"Афера по-американски";

"Бестолковые";

"Неограненные драгоценности";

"Сахар и перец";

"После свадьбы";

"Зодиак";

"Выскочка";

"Не будите спящую собаку".

Сериалы, которые советует Селена Гомес

"Утреннее шоу";

"Хорошие девушки";

"Дом с прислугой";

"Субботним вечером в прямом эфире";

"Разум, объяснение".

Книги, которые советует Селена Гомес

"Becoming. Моя история", Мишель Обама;

The Undocumented Americans, Карла Корнехо;

"Знаки", Лора Линн Джексон.

Музыка, которую советует Селена Гомес

If the World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels;

You Say – Lauren Daigle;

Snowchild – The Weeknd;

The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship;

The Box – Roddy Rich.

Аккаунты в инстаграме, на которые стоит подписаться

@tinykitchentm;

@jessicayellin;

@selenagomez.doll;

@chloeiscrazy;

@nostalgia.video