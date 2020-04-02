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Селена Гомес поделилась списком любимых фильмов и сериалов: интересная подборка

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Селена Гомес опубликовала интересную подборку фильмов и сериалов / КиноРепортер

Американская актриса и исполнительница Селена Гомес недавно опубликовала в своем блоге список музыки, сериалов, книг, фильмов, которые можно смотреть, читать или слушать на карантине.

В связи с карантином звезда не осуществляет публичных выходов и не ведет активный образ жизни. Однако к ее личности приковано внимание поклонников со всего мира, ведь за ней следят 172 миллиона людей в инстаграме.

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Довольно долгое время Селена Гомес боролась с депрессией, пережила психические и эмоциональные расстройства. В начале года звезда вышла из творческой паузы, которая длилась 5 лет, а также выпустила новый альбом "Rare".

27-летняя певица успешно поборола все проблемы, и теперь активно ведет соцсети и вдохновенно рассказывает о своих предпочтениях поклонникам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Чтобы провести время на карантине интересно и полезно, Селена Гомес опубликовала подборку фильмов, книг и песен, которые помогают ей развлечься. Исполнительница надеется, что ее советы кому-то пригодятся и пригодятся для хорошего времяпрепровождения.

Фильмы, которые советует Селена Гомес

  • "Человек невидимка";
  • "Тело Дженнифер";
  • "Афера по-американски";
  • "Бестолковые";
  • "Неограненные драгоценности";
  • "Сахар и перец";
  • "После свадьбы";
  • "Зодиак";
  • "Выскочка";
  • "Не будите спящую собаку".

Сериалы, которые советует Селена Гомес

  • "Утреннее шоу";
  • "Хорошие девушки";
  • "Дом с прислугой";
  • "Субботним вечером в прямом эфире";
  • "Разум, объяснение".

Книги, которые советует Селена Гомес

  • "Becoming. Моя история", Мишель Обама;
  • The Undocumented Americans, Карла Корнехо;
  • "Знаки", Лора Линн Джексон.

Музыка, которую советует Селена Гомес

  • If the World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels;
  • You Say – Lauren Daigle;
  • Snowchild – The Weeknd;
  • The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship;
  • The Box – Roddy Rich.

Аккаунты в инстаграме, на которые стоит подписаться

@tinykitchentm;
@jessicayellin;
@selenagomez.doll;
@chloeiscrazy;
@nostalgia.video

Автор: Юлия Турелык
Теги: Советы Музыка LifeStyle Селена Гомес
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