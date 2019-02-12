Селена Гомес похвасталась пышными формами в купальнике

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

По возвращении в социальную жизнь 26-летняя певица Селена Гомес начала активно делиться новыми фотографиями со своими поклонниками. Так, накануне звезда опубликовала фото с подругами с отдыха на берегу моря.

В середине января звезда сообщила своим "фолловерам", что после четырехмесячного перерыва возвращается в социальные сети. В конце месяца она представила новую песню, в которой рассказала о своих переживаниях во время депрессии, а накануне опубликовала первые фото с отдыха с подругами.

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Поклонники Селены Гомес очень рады, что их кумир наконец вернулась к активной социальной жизни. Знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых она и ее подруги, одетые в белые купальные костюмы, весело проводя время на побережье.

Моя лучшая подруга выходит замуж, поэтому мы отмечали девичник! Будущая госпожа Лопес,
– прокомментировала фото певица.

Однако помимо ее частого появления в Instagram, поклонники также отметили ее пышные формы. Вероятно, причиной этого стали медикаменты, которые Селена Гомес принимала во время лечения в психиатрической больницы.

Селена Гомес
Селена Гомес и её подруга / Instagram / @selenagomez

Селена Гомес
Селена Гомес и её подруга / Instagram / @selenagomez

Селена Гомес
Селена Гомес с подругами на девичнике/ Instagram / @selenagomez
 

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Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес
Источник: 24 канал
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