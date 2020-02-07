Селена Гомес появилась на красной дорожке в дискомфортном платье: фото

Достаточно часто, чтобы поразить поклонников собственными образами, голливудским звездам приходится пренебрегать личным комфортом. Однако не только пышные платья и высокие каблуки могут создавать неудобства знаменитостям на светских мероприятиях. Селена Гомес показала, что даже мини-платье способно ограничить движения.

После того, как звезда вернулась к творчеству после пятилетней паузы, выпустив студийный альбом Rare, к ней прикованы взгляды поклонников во всем мире, а ее публичные выходы вызывают большой резонанс в сети. Вчера, 6 февраля, 27-летняя американская актриса и певица стала гостьей церемонии Hollywood Beauty Awards 2020. На красной дорожке она появилась в нежном образе.

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Перед вспышками камер знаменитость смело позировала в одежде и серебристых босоножках на высоких каблуках, которые подчеркнули ее стройные ноги и хрупкую фигуру. Она надела мини-платье персикового цвета без брительок с лаконичными бантиками, что позволило ей обнажить плечи и декольте. Look Селена дополнила легкой высокой укладкой и коралловой помадой.



Селена Гомес на церемонии Hollywood Beauty Awards 2020 / Getty Images

В течение длительного времени над образами голливудской знаменитости колдуют именитые мастера: за гардероб звезды отвечает Кейт Янг, за макияж – визажист Ханга Ванг, а за укладку – парикмахер Марисса Марино. Однако, судя по всему, время модным помощникам певицы гораздо важнее, чтобы красавице удалось приковать к себе внимание всех присутствующих стильным выходом, чем ее комфорт.

Так, настроение Селены Гомес значительно ухудшилось, как только она покинула красную дорожку мероприятия. Ведь на протяжении церемонии она не могла чувствовать себя свободно, все ее движения ограничивали приспущены рукава платья и откровенное декольте. В сети разлетелось видео, на котором стилист звезды спрашивает, почему она сидит так скованно. На что девушка с грустью ответила: "Потому что я не могу пошевелить руками!"