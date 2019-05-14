Селена Гомес потрясающе дебютировала на красной дорожке Каннского фестиваля: эффектные фото

Сегодня, 14 мая, во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. На масштабное мероприятие прибыло немало знаменитостей, среди которых 26-летняя певица и актриса Селена Гомес. Звезда очаровала стильным образом и заметно постройневшими формами.

Около четырех месяцев назад Селена Гомес завершила лечение в психиатрической клинике. После возвращения к нормальному ритму жизни звезда презентовала новую песню, клип, а также снялась в фильме, трейлер которого уже представлен в сети. А сегодня, 14 мая, Селена Гомес впервые осуществила выход на красную дорожку такого масштабного мероприятия, как Каннский кинофестиваль.

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Причиной ее появления стала ее роль в фильме "Мертвые не умирают", над которой работал кинорежиссер Джим Джармуш. Перед поклонниками и камерами папарацци звезда предстала в эффектном костюме молочного оттенка от Louis Vuitton. Он состоял из топа с глубоким декольте и длинной юбки с высоким разрезом. Стоит отметить, что поклонники заметили заметно постройневшие формы своего кумира. Образ актрисы довершил классический макияж – стрелки и красная помада, массивные аксессуары, а также трендовые серебряные босоножки.



Селена Гомес / Getty Images



Селена Гомес / Instagram / @selena.fandom