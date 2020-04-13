Селена Гомес приобрела дом за 5 миллионов долларов: фото элитной недвижимости

Финансовое положение американской певицы Селены Гомес значительно улучшилось. Певица выпустила новую пластинку Rare, которая получила огромный успех в мире, приняла участие в нескольких кинопроектах и приобрела элитный дом за 5 миллионов долларов. Как он выглядит внутри – смотрите в материале.

По данным E! Online, дом Селены Гомес расположен в знаменитой долине Сан-Фернандо. Общая площадь звездной недвижимости – 350 квадратных метров, что не может не впечатлять. Однако дом привлекает внимание не только масштабами, но и историей.

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Элитный особняк построили в восьмидесятых годах ХХ века по заказу рок-певца Тома Петти и его жены Джейн Бене. Впоследствии его разрушили злоумышленники, устроив жуткий пожар. Знаменитая пара все восстановила и сдавала в аренду дом. В 2017 году интерьер недвижимости существенно обновили, сделав акцент на средиземноморском стиле. Именно в таком виде его и приобрела Селена Гомес.



Новый дом Селены Гомес

Известно, что дом имеет 6 спален и 11 ванных комнат. Кроме этого, во время последнего ремонта дизайнеры обустроили 2 детские комнаты, ожидая, что у новых владельцев имения будут дети.

На фото видно, что каждая из комнат дома Селены Гомес очень светлая и уютная. Этого дизайнеры достигли благодаря цветные гамме интерьера и большим окнам. В гостиной и кухне певицы установили камины, что также добавляет атмосферности. А вот территорию дома украшают фонтаны, искусственные водопады и большой бассейн.



Новое имение Селены Гомес / Риэлторское ​агентство The MLS