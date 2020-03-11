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Селена Гомес пришла на американское шоу в вещах украинского бренда BEVZA

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Украинских дизайнеров в очередной раз выбирают звезды первой величины. На этот раз в центре внимания оказалась Селена Гомес в одежде из последней коллекции BEVZA.

Об этом сообщила сама основательница бренда Светлана Бевза на фейсбук-странице. Известно, что Селена Гомес была на программе The Kelly Clarkson Show телеканала NBC, где соединила черный топ с брюками-клеш синего цвета украинского бренда. Вещи были представлены в новой коллекции осень-зима 2020/21 на Неделе моды в Нью-Йорке.

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Вещи бренда BEVZA, которые надела Селена Гомес / BEVZA

Кроме того, прическу, которую выбрала Селена для этого шоу, сравнивают с образом Рейчел из культовых "Друзей". В честь героини, которая сделала ее популярной, прическу назвали ее именем – The Rachel. Стилист певицы прокомментировала, что на создание образа ее вдохновила певица и актриса Голди Хоун.

Стоит напомнить, что в 2019 году в белом комбинезоне BEVZA вышла замуж актриса Софи Тернер – звезда сериала "Игра престолов".

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Мода Селена Гомес Стиль и мода
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