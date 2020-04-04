Селена Гомес призналась, какое психическое заболевание у нее диагностировали
Популярная американская певица и актриса Селена Гомес долго страдала после разрыва отношений с Джастином Бибером. Артистка призналась, что в этот период пережила биполярное расстройство.
Расставание с любимым человеком часто приводит к депрессии, с которой трудно справится самому. Исполнительница Селена Гомес на себе почувствовала всю боль расставания и поделилась, что оно привело к печальным последствиям. Про психическое заболевание Селена откровенно рассказала в прямом эфире в инстаграме, который провела вместе с певицей и актрисой Майли Сайрус.
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27-летняя артистка решила рассказать поклонникам правду о состоянии своего здоровья. Как признается Селена, в 2018 году ее госпитализировали с серьезным психическим расстройством. После этого звезда вновь обращалась к специалистам, поскольку не могла справиться с событиями, которые происходили в ее личной жизни. Врачам не сразу удалось выявить болезнь, но в конце концов ей поставили диагноз "биполярное расстройство".
Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых накапливается злость из-за невозможности обсудить это,
– рассказала Гомес.
Откровенный разговор Селены и Майли сторонники опубликовали в твиттере.
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