Селена Гомес рассекретила стоимость рекламного поста: сумма вас поразит
Знаменитая исполнительница подала судебный иск на создателей виртуальной игры, которые незаконно использовали ее образ. Селена Гомес требует материальной компенсации в размере 10 миллионов долларов. Чтобы оправдать такую колоссальную сумму, звезда призналась, что ее стоимость рекламного поста составляет 800 тысяч долларов.
27-летняя американская певица вернулась к музыкальной карьере после длительной творческой паузы. Однако за пять лет молчания имя Селены Гомес не исчезало со страниц мировой прессы. Она продолжала развивать личный бренд, который сегодня приносит ей немалые доходы.
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Так, артистка не стала мириться с тем, что создатели видеоигры Clothes Forever – Styling Game воссоздали персонажа с идентичным имиджем без ее ведома. Селена Гомес подала на компанию в суд и подчеркнула, что они незаконно экранизировали ее обложку для глянца Flare в коммерческих целях.
Певица заявила, что ее появление среди приложений App Store вредит карьере и спонсорским предложениям. Она требует материальную компенсацию в размере 10 миллионов долларов, что составляет более 270 миллионов гривен.
Чтобы оправдать в суде такую ошеломляющую сумму, Селене Гомес пришлось рассекретить детали своего сотрудничества с другими рекламодателями. Она объявила, что стоимость одного спонсорского поста составляет около 800 тысяч долларов – более 21 миллион гривен!!! Доходу, который певица получает от своего имени, могут позавидовать именитые звездные коллеги. Например, рекламное инстаграм-сообщение Меган Маркл и принца Гарри эксперты оценивают значительно дешевле – в 2,5 миллиона гривен, а герцогов Кембриджских – вдвое дешевле.
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