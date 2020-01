Селена Гомес рассказала, что в отношениях с Джастином Бибером чувствовала себя жертвой

Популярная американская исполнительница Селена Гомес в откровенном интервью рассказала почему у нее не было отношений после расставания с Джастином Бибером. Также певица призналась, что была жертвой эмоционального насилия.

27-летняя Селена рассталась с канадским поп певцом и актером Джастином Бибером около двух лет назад. Эти отношения были самыми длинными в жизни Селены, поэтому она часто вспоминает о том периоде, когда была вместе с Джастином.

Читайте также: Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

На днях звезда посетила радиостанцию National Public Radio, в эфире которой заявила, что в отношениях с Бибером чувствовала себя жертвой.

Я не хочу проявлять неуважение, но я действительно чувствовала себя жертвой. Это было эмоциональное насилие. Я поняла это только тогда, когда повзрослела. Мне пришлось проанализировать те решения, которые я принимала. Мне не хотелось бы провести всю жизнь в разговорах об этом, но я действительно горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ достойно выйти из этой ситуации,

– комментирует отношения с Джастином Селена.



Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Певица также призналась, что ее новый трек Lose You To Love Me из альбома Rare действительно посвящен бывшему возлюбленному Джастину Биберу.

Я очень горжусь этой песней. В тех отношениях мне не хватало уважительного завершения и я это приняла. Однако мне нужно было кое-что выговорить и я нашла способ. Это песня не о ненависти. Это песня, в которой я говорю: "У меня было что-то прекрасное и я никогда этого не отрицала. Это было очень сложно и я рада, что все завершилось",

– говорит Селена.



Селена Гомес на концерте / Instagram / @selenagomez

Сейчас сердце Селены Гомес свободное, в отличие от ее бывшего возлюбленного, который женился в 2018 году с моделью Хейли Болдуин.



Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер/ Instagram / @haileybieber