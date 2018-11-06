Селена Гомес снялась в новой рекламной кампании Puma: фото

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @puma

Известная американская певица Селена Гомес вернулась к работе после длительного лечения в психиатрической больнице. Актриса снялась в рекламной кампании для спортивного бренда Puma. Новая коллекция известной марки уже доступна к продаже на официальном сайте.

Новые фото появились на странице бренда в Instagram. Яркая и по-хулигански красивая – именно такой предстала Селена для новой коллекции Puma Cali.

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Стоит напомнить, что в октябре 2018 года 26-летнюю американскую актрису, певицу и модель Селену Гомес госпитализировали в психиатрическую больницу. Похоже, она быстро справилась с депрессией и вернулась к своим поклонникам сразу с хорошими новостями.

В рекламной кампании бренда Селена уверенно позирует перед камерами в спортивном наряде немецкого бренда. Для фотосессии Селена обула белые кроссовки с черными вставками на подошве, черно-белые лосины и топ. Шею певицы украсила цепочка с крестиком, а уши – большие круглые серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PUMA (@puma)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Голливуд Селена Гомес
Источник: 24 канал
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