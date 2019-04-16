Селена Гомес спела на фестивале Coachella

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Селена Гомес
Селена Гомес / Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес впервые после возвращения к нормальной жизни решилась выйти на большую сцену. 26-летняя звезда неожиданно для посетителей выступила на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella.

Музыкальный фестиваль Coachella, который еще называют модным музыкальным событием, начался в пятницу, 12 апреля. За несколько дней мероприятия на одной из самых масштабных сцен мира выступили немало популярных исполнителей, среди которых Ариана Гранде, Сабрина Клаудио, Джанелл Моне и другие. Однако самой большой неожиданностью для гостей фестиваля стало выступление Селены Гомес.

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Недавно знаменитость вылечила затяжную депрессию, после которой понемногу возвращается к привычному темпу. Через несколько месяцев после восстановления она снялась в кампании для бренда сумок, выпустила первую песню и снялась в фильме.

Теперь пришла очередь возвращаться на большую сцену. И лучшим вариантом, по мнению Селены Гомес, стал фестиваль Coachella. На музыкальном мероприятии звезда исполнила свой легендарный хит Taki Taki вместе с певицей Cardi B и ди-джеем Snake и Ozuna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений djsnake (@djsnake)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Cardi B Селена Гомес
Источник: LifeStyle 24
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