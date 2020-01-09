Селена Гомес украсила обложку глянца и рассказала о пережитой депрессии: нежные фото

Американская актриса и певица Селена Гомес стала героиней февральского номера журнала WSJ. 27-летняя звезда дала интервью изданию, в котором рассказала, почему после расставания с Джастином Бибером не заводила никаких отношений. Также Селена украсила обложку глянца WSJ.

Артистка объяснила, что сейчас у нее нет отношений, потому что она сама этого не хочет: "Мне нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Мне нравится ходить по дому в чем удобно, валяться на кровати. Там есть только я и моя собака. Уже два года я ни с кем не встречалась. Сейчас меня это абсолютно устраивает".

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Селена Гомес на обложке журнала WSJ / Фото: WSJ

Певица не скрывала то, что расставание с Джастином далось ей очень тяжело. Однако, если сейчас вспоминает о том периоде времени, Селена рада, что смогла пройти через все это.

Гомес понадобилось шесть лет, чтобы разобраться в себе. Она нашла грамотных специалистов и изменила свою жизнь к лучшему.

Я чувствую, что мне надо было пройти этот путь. Имела низкую самооценку. И я до сих пор постоянно работаю над этим. Но сейчас я чувствую себя намного сильнее, потому что владею огромным количеством знаний о своем ментальном здоровье,

– поделилась певица.

В фотосессии для издания WSJ певица снялась в нежных и одновременно страстных ролях. Были и домашние фото с собачкой, и развевающиеся волосы на ветру, что гармонично сочеталось с задумчивыми образами. Кажется, лучшим акцентом на этих фотографиях является взгляд Селены, который завораживает.

Селена Гомес для журнала WSJ / Фото: WSJ

Напомним, ранее певица призналась, что год назад страдала психически и эмоционально. Она не могла улыбаться и притворяться, что все хорошо. Это был один из самых страшных периодов в ее жизни. Однако сейчас Селена чувствует себя намного лучше, поскольку может контролировать мысли и эмоции лучше, чем когда-либо. Фотосессия для журнала WSJ является хорошим примером. Звезда выглядит великолепно.