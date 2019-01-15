Селена Гомес вернулась в социальные сети после психической болезни: трогательное обращение

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram/ @selenagomez

Знаменитая американская певица на некоторое время прекратила свою активность в социальных сетях и посвятила это время лечению и психологическому восстановлению. Через четыре месяца перерыва Селена Гомес решила восстановить свою публичную жизнь.

Последний раз 26-летняя Селена Гомес публиковала фото на своей личной странице в Instagram в сентябре 2018 года. Однако время от времени она появлялась на снимках своих друзей. Так, недавно певица вместе с подругами организовали конную прогулку, а перед Новым годом она отдыхала на горнолыжном курорте.

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Вероятно, самочувствие Селены Гомес улучшилось, ей удалось побороть ужасную депрессию и она решила, что готова вернуться к социальной жизни. Девушка опубликовала несколько новых снимков на своей странице в Instagram. Под фотографиями певица написала трогательное обращение к своим поклонникам.

Прошло много времени с тех пор, как мы с вами виделись, но я хотела бы пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был безусловно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это те вызовы, которые показывают вам, кто вы есть и что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех,
– прокомментировала фото Селена Гомес.

Что известно о депрессии Селены Гомес?Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку за последние 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weekend, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно она также заявила, что покидает социальные сети, в частности, Instagram, на неопределенный срок.

11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стало бракосочетание Джастина Бибера с Хейли Болдуин.

 
Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес
Источник: 24 канал
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