Селена Гомес выпустила трогательную песню о расставании с Джастином Бибером: видео

После долгого перерыва популярная певица Селена Гомес выпустила новую песню с трогательным названием "Lose You To Love Me" (по-русски – "Потерять тебя, чтобы полюбить себя"). Фанаты сразу увидели в песне слова, которые намекают на ее тяжелое расставание с певцом Джастином Бибером.

Сама же Селена Гомес написала, что вдохновением для этой песни стало много событий, которые произошли в ее жизни с тех пор, как она выпустила свой последний альбом.

"Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и чтобы вы знали, что можно стать лучше и более сильной версией себя", – эмоционально отметила певица и поблагодарила фанатов за поддержку.

Смотрите клип на песню Селены Гомес "Lose You To Love Me":

Интересно, что в песне есть довольно интригующие строки: "Ты сломал меня, теперь я это вижу. Через два месяца ты нашел нам замену" (You tore me down and now it's showing, in two months you replaced us). Поклонники отмечают, что это слова об очередном расставании Селены и Джастина, ведь через несколько месяцев после разрыва отношений артист успел завязать роман с Хейли Болдуин, которая теперь стала его женой.

Что известно об отношениях Селены Гомес и Джастина Бибера?

Их пара – одна из самых известных пар Голливуда, за которой следили миллионы поклонников. Любовь Селены и Джастина была примером для подражаний, а когда их любовь потерпела поражение – с ними плакали все, кто видел эту пару в далеком будущем.

Знакомство звездной пары произошло в 2010 году. Тогда еще Бибер и Гомес не были такими популярными, поэтому появление на светских мероприятиях загадочной пары, по словам СМИ, была не более, чем пиар-ходом для того, чтобы заинтересовать аудиторию. Однако через год папарацци подловили подростков на отдыхе, когда они держались за руки. С этого времени пара начала приковывать к себе внимание журналистов, фотокамер и поклонников.



Джастин Бибер и Селена Гомес были популярной парой

С 2012 до 2018 года интернет-издание и газеты не успевали менять заголовки от "Селена Гомес и Джастин Бибер расстались" до "Селена Гомес и Джастин Бибер снова вместе". Незабываемые свидания, охапки цветов, дорогие подарки сменялись слезами, одиночеством и бешеным разочарованием. После окончательного завершения отношений в СМИ долго писали о том, что пара никак не может забыть своей первой настоящей любви.

К тому же, в 2018 году певицу Селену Гомес внезапно госпитализировали в психиатрическую больницу из-за депрессии. Поразила эта новость и ее экс-возлюбленного Джастина Бибера, который не сдержал слез.