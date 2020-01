Селена Гомес взорвала сеть обольстительным клипом на песню Rare: видео

Американская певица Селена Гомес привлекла внимание всех меломанов. Артистка представила долгожданный альбом Rare и эффектный клип к одноименной песни. Ролик уже успел взорвать сеть, ведь всего за сутки его посмотрели около 7 миллионов раз.

Разрыв с Джастином Бибером, лечение в психиатрической больнице, бракосочетание бывшего возлюбленного с моделью Хейли Болдуин – 2019 год для Селены Гомес был насыщен неприятными событиями. Поэтому артистка взяла паузу в творчестве и отказалась от запланированных выступлений. Однако уже в конце года Селена Гомес анонсировала возвращение в шоу-бизнес. Она записала особый альбом под названием Rare ("Редкая"), который разделила на две части: до и после сложного этапа жизни.

Интересно: Возвращение после долгого молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом Rare

Поэтому и трек Селены Гомес привлек внимание всего мира и стал вирусным в сети. Композиция Rare, которую артистка написала во время реабилитации в госпитале, рассказывает о несчастной любви. Согласно тексту трека, парень не оценил уникальность девушки и бросил ее. Именно таким было завершение романа Селены с Джастином Бибером.

Я наблюдала за тем, как мы взрослели... Сейчас мне кажется, что тебе наплевать. Почему же ты не видишь, что я такая одна?

– говорится в песне.

В ролике Селена Гомес выступает в нежных платьях и бикини. Артистка будто попадает в сказочный мир, где заживляет раны от несчастной любви.

Смотрите клип к песне Селены Гомес Rare: видео

Селена Гомес – Rare: текст новой песни

Baby

You’ve been so distant from me lately

And lately

Don’t even wanna call you baby

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like-

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me,

That’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

Baby

Don’t make me count up all the reasons to stay with you

No reason

Why you and I are not succeeding

Uh uh

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like-

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me that’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

I’m not gonna beg for you

I’m not gonna let you make me cry

Make me cry

Not getting enough from you

Didn’t you know I’m hard to find?

(Hard to find)

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high-

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like,

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me

That’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

Селена Гомес – Rare: перевод песни

Милый,

В последнее время ты так отдалился,

Что я даже не хочу называть тебя "милым".

Я думала, что мы будем стареть вместе,

Жарить хлеб в тостере.

Мои амбиции были слишком велики.



Я жду тебя наверху,

Но почему ты ведешь себя так, будто меня здесь нет?

Милый, просто сейчас мне кажется

Припев:

Мне кажется, что тебе все равно.

Почему ты не понимаешь, что я – особенная?

Я всегда рядом,

Но ты не делаешь того же для меня, это несправедливо.

Я не без недостатков,

Но я и не претендую на это.

Я знаю, что особенная, да.

И я бьюсь об заклад, есть кто-то другой,

Кто скажет мне, что я – большая редкость,

Кто даст мне почувствовать себя таковой.

Милый,

Не заставляй меня искать аргументы "за" то,

Чтобы остаться с тобой.

Почему у нас с тобой ничего не получается?

Припев

Я не буду умолять тебя,

Я не буду плакать из-за тебя,

Я не получаю от тебя того, что мне нужно.

Разве ты не знаешь, что таких как я трудно найти?

Милый, в последнее время ты так отдалился.

Чтобы остаться с тобой.