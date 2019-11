Селена Гомес заинтриговала поклонников архивными кадрами

Американская певица Селена Гомес сумела покорить сеть архивными кадрами из своей жизни. Кроме этого, 27-летняя артистка сделала анонс сюрприза, детали которого решила не раскрывать.

Как известно, Селена Гомес – одна из активных блоггерш. За ее инстаграм-страницей следят более 160 миллионов поклонников, поэтому ежедневно артистка поражает их все новыми кадрами из частной жизни и гастролей.

Читайте также: Вес может меняться ежемесячно, – Селена Гомес об изменениях в фигуре и критике в соцсетях

На днях на страничке Селены появился очередная заметка, которая заинтриговала всех меломанов. Поп-певица опубликовала слайд-шоу со своими архивными снимками, начиная с детства и заканчивая недавними фотографиями.

Кое-что увлекательное состоится завтра,

– представила Селена Гомес.

В сети сразу же предположили, что 22 ноября Селена Гомес планирует презентовать новый клип, который войдет в ее альбом. Все потому, что в заметке можно услышать песню Look At Her Now, которую она посвятила отношениям с Джастином Бибером. На презентацию новой работы указывали и кадры, которыми на днях Селена Гомес хвасталась в сети. Перед камерой она предстала в студии звукозаписи, поэтому все ее поклонники в ожидании презентации новых треков.

Читайте также: Селена Гомес выпустила трогательную песню о расставании с Джастином Бибером: видео

Интересно, что ранее артистка отмечала, что новый альбом будет разделен на две части. В одной она посвятит треки бывшим отношениям с Джастином Бибером, а вот в другой – композиции, которые покажут ее новую жизнь после этого романа.

Эти две песни (Lose You To Love Me и Look At Her Now) были для меня завершением главы в этой истории. Остальная часть альбома будет посвящена тому, где я сейчас нахожусь и куда иду, поэтому, по моему мнению, это прекрасные песни, но лучшие я приберегла на потом,

– заявила Селена Гомес.

Что известно о романе Селены Гомес и Джастина Бибера?Певцы познакомилась еще в подростковом возрасте, когда только покоряли американский шоу-бизнес. Чтобы привлечь к себе большее внимание, в 2010 году Селена Гомес и Джастин Бибер начали активно выходить вместе на красные дорожки, провоцируя журналистов на новости о романтических отношениях. Уже через год артисты отправились на совместный отдых, подтвердив слухи о романе. Совместные фото влюбленных сразу же появились во всех таблоидах, а журналисты не успевали за развитием их отношений, ведь певцы то объявляли о разрыве, то снова были вместе.



Окончательный разрыв отношений произошел в 2018-м. После такого решения Джастина Бибера Селена попала в психиатрическую больницу. Артистка переживала нервный срыв и депрессию, а публичная жизнь еще больше обостряла симптомы болезни. Джастин возобновил роман с Хейли Болдвин и даже сделал ей предложение. В конце сентября 2019-го пара устроила роскошную свадьбу. А вот Селена после лечения взялась восстанавливать свою карьеру. Сейчас певица готовит к выпуску новый альбом, которому уже пророчат успех.