Селена Гомес запускает личный бренд косметики: социальный подтекст линейки

Довольно часто успешные представители мирового шоу-бизнеса стремятся развиваться не только на сцене, но и использовать свое имя для продвижения личного бренда. Так, 27-летняя певица взялась осваивать новый статус бизнес-леди, основав косметическую марку Rare Beauty.

Американка Селена Гомес недавно откровенно призналась, что расставание с экс-бойфрендом Джастином Бибером принесло ей немало проблем, связанных с психическим здоровьем. Похоже, лучшим способом преодоления депрессии звезда выбрала плодотворную работу.

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Она уже успела впервые за пять лет выпустить студийный альбом Rare. Теперь девушка взялась разрушать социальные стереотипы, путем создания бьюти-продукции. На личной странице в инстаграме Селена Гомес опубликовала сообщение, которое именует появление косметического бренда Rare Beauty. Товары будут доступными для широкой аудитории уже летом в этом году. Эксклюзивную продажу будет осуществлять знаменитая французская сеть Sephora.

Певица нашла особое обоснование появлению косметики, которая войдет в модную индустрию с ее именем. По мнению звезды, в современном мире совсем забыли об уникальности в погоне за признанием. Селена Гомес призывает всех отказаться от слепого подражания и просто быть собой.

Быть редким, уникальным – значит ощущать внутреннюю гармонию и комфорт с самим собой... Я хочу, чтобы мы все перестали сравнивать себя друг с другом и просто осознали нашу уникальность. Не надо оценивать себя по фотографиям, лайкам или комментариям. Rare Beauty – это не то, как другие люди видят вас, а то, как вы видите себя,

– презентовала звезда.

Певица уже успела снять своеобразный рекламный ролик, в котором выступила главной героиней. Селена Гомес показала, как работала над созданием косметики и испытывала первую продукцию на себе. На официальную страницу ее бренда Rare Beauty в инстаграме уже успели подписаться более одного миллиона фолловеров. Судя по всему, эту косметическую линейку ждет ошеломляющий успех.

Наша миссия заключается в том, чтобы говорить о красоте, понимании себя и психическом здоровье. Мы хотим помочь людям не чувствовать себя одинокими в этом мире,

– отметила основательница бренда.