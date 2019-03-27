Селена или Хейли: Джастин Бибер неожиданно признался в любви к экс-девушке

Популярный певец Джастин Бибер, объявивший о паузе в музыкальной карьере, защитил свою жену Хейли Болдуин от хейтеров в социальных сетях, одновременно парень признался в любви к бывшей девушке Селене Гомес.

Так, на днях Джастин опубликовал снимок Хейли на своей странице в Instagram. Одна из поклонниц написала в комментариях, что на самом деле Бибер не любит Болдуин и женился на ней лишь для того, чтобы вернуть экс-девушку Селену Гомес.

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Певец разозлился на подобный комментарий и дал развернутый ответ, где назвал слова пользователя в сети "полным абсурдом".

Ты незрелый человек. У тебя есть аккаунт, из которого ты пишешь обиды мне и моей жене. Это все абсолютный абсурд! Зачем мне посвящать всю свою жизнь кому-то, жениться, чтобы якобы вернуть свою бывшую? Нормальный человек не говорит и не думает так, тебе должно быть стыдно. Я любил и люблю Селену, она всегда будет занимать особое место в моем сердце, но я полностью влюблен в свою жену, и она лучшее, что когда-либо случалось со мной. Тот факт, что ты хочешь посвятить свой день ненависти, многое говорит о тебе,

– ответил Джастин Бибер.

Кроме того, певец добавил, что не будет отвечать на сообщения вроде "Селена лучше для него".

"Вы не имеете никакого представления о моей жизни и о том, что хорошо для меня. Хейли – моя жена, если тебе это не нравится – ты не поддерживаешь меня, а если ты не поддерживаешь меня – ты не мой фанат и нехороший человек", – добавил Бибер.



Комментарий Джастина Бибера о Хейли / Instagram / Скриншот

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.



После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел особняк в Канаде, стоимость которого составила более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.