Селена или Хейли: Джастин Бибер неожиданно признался в любви к экс-девушке

52 Читати новину українською
Джастин Бибер неожиданно признался в любви к Селене Гомес
Джастин Бибер неожиданно признался в любви к Селене Гомес / Коллаж LifeStyle 24

Популярный певец Джастин Бибер, объявивший о паузе в музыкальной карьере, защитил свою жену Хейли Болдуин от хейтеров в социальных сетях, одновременно парень признался в любви к бывшей девушке Селене Гомес.

Так, на днях Джастин опубликовал снимок Хейли на своей странице в Instagram. Одна из поклонниц написала в комментариях, что на самом деле Бибер не любит Болдуин и женился на ней лишь для того, чтобы вернуть экс-девушку Селену Гомес.

Читайте также: Джастин Бибер уходит со сцены: неожиданные причины

Певец разозлился на подобный комментарий и дал развернутый ответ, где назвал слова пользователя в сети "полным абсурдом".

Ты незрелый человек. У тебя есть аккаунт, из которого ты пишешь обиды мне и моей жене. Это все абсолютный абсурд! Зачем мне посвящать всю свою жизнь кому-то, жениться, чтобы якобы вернуть свою бывшую? Нормальный человек не говорит и не думает так, тебе должно быть стыдно. Я любил и люблю Селену, она всегда будет занимать особое место в моем сердце, но я полностью влюблен в свою жену, и она лучшее, что когда-либо случалось со мной. Тот факт, что ты хочешь посвятить свой день ненависти, многое говорит о тебе,
– ответил Джастин Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Кроме того, певец добавил, что не будет отвечать на сообщения вроде "Селена лучше для него".

"Вы не имеете никакого представления о моей жизни и о том, что хорошо для меня. Хейли – моя жена, если тебе это не нравится – ты не поддерживаешь меня, а если ты не поддерживаешь меня – ты не мой фанат и нехороший человек", – добавил Бибер.


Комментарий Джастина Бибера о Хейли / Instagram / Скриншот

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.

После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел особняк в Канаде, стоимость которого составила более 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
3024
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Звездные романы Селена Гомес Хейли Болдуин Джастин Бибер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:03 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3024
Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 09:37 Топ-5 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
244
Lviv Fashion Week 2019: украинский бренд одежды VBRANA представил феерическую коллекцию
26 марта 18:21 Lviv Fashion Week 2019: украинский бренд одежды VBRANA представил феерическую коллекцию
Юлія Турелик 163
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
26 марта 16:01 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
13452
От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
26 марта 13:00 От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
Юлія Турелик 93
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук