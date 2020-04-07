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Сели на трон украинского рок-н-ролла: что думает лидер "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" об "Океане Эльзы"

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Лидер группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец / Instagram / @bezobmezhen

Украинская группа "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" становится все популярнее на украинских музыкальных просторах. Лидер группы Сергей Танчинец поделился, считает ли себя лучше Святослава Вакарчука и какое место занимала группа в украинском шоу-бизнесе раньше.

Сергей Танчинець стал гостем нового выпуска шоу "Слава+" В видео он рассказал не только о своей жизни и семье, но и о том, что не считает себя лучше певцом, чем Святослав Вакарчук. Поскольку в данном случае нет смысла даже соревноваться с ним.

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Океан Эльзы – это отдельная история. Они музыкально находятся, или находились в какой-то параллельной реальности, либо настолько выше, чем весь украинский шоу-бизнес, что пытаться конкурировать с "Океаном Эльзы" просто не имеет смысла. И у меня нет желания этого делать,
– пояснил Сергей Танчинец.

Фронтмен группы отметил, что в свое время, пока Вакарчук не пошел в политику, группа "Океан Эльзы" сидела "на троне" украинского рок-н-ролла. На вопрос ведущего, не стал ли "Океан Эльзы" феноменом в Украине из-за нехватки музыкальных групп, Сергей не стал этого отрицать, но считает, что такое звание было у них абсолютно заслуженным.

"У них прекрасная лирика, замечательная музыка, мне подходит его музыкальная идеология, и гражданская тоже. И вообще, я с уважением и любовью отношусь к "Океану Эльзы", – рассказал лидер "БEZ ОБМЕЖЕНЬ".

 

Не оставил без внимания Танчинец и вопрос об НСК "Олимпийский" в Киеве, так как "Океан Эльзы" не раз собирал там тысячи людей на концертах, а "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" должны были в 2020 году дать там первый концерт. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в концертные графики.

Я завидую тем чувакам, которые собрали Олимпийский, не имея проблем с коронавирусом. Что будет дальше? Как все это будет развиваться? Стремно, если честно,
– добавил Сергей.

Больше о политических предпочтениях, команде рок-группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" и звездной жизни Сергея Танчинца – в новом выпуске СЛАВА+:

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Океан Эльзы Музыка
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