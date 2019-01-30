Селин Дион поразила очередным выходом в эпатажном наряде: яркие фото

Иностранные СМИ и репортеры не успевают следить за сменой нарядов Селин Дион во время Недели моды в Париже. Однако на этот раз 50-летняя певица превзошла сама себя.

Недавно Селин Дион продемонстрировала байкерский "лук" вместе со своим 34-летним спутником, который сопровождал ее на Неделе моды в Париже. После нескольких ее выходов в столице Франции в сети начали активно обсуждать ее чрезмерную худобу, как для 50-летней женщины.

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Для своего нового выхода на улицы Парижа поп-певица выбрала объемный look. Вероятно, чтобы скрыть свою чрезмерную стройность. Селин Дион надела большое желтое платье-oversize, поверх которого накинула контрастный серый пиджак с белым орнаментом с мужского плеча. Ее образ дополнили массивные белые кроссовки, черная сумка через плечо и солнцезащитные очки.



Селин Дион / Getty Images