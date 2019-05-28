Селин Дион призналась, сколько пар обуви в ее гардеробе: потрясающая цифра

Знаменитая канадская поп-исполнительница Селин Дион приняла участие в развлекательном реалити-шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Вместе с ведущим она проехалась по улицам Лас-Вегаса, исполняя различные хиты и между тем рассказала несколько интересных фактов о себе.

Одним из таких стало признание о ее гардеробе. Корден спросил ее, сколько пар обуви у нее, ведь Селин сама неоднократно признавалась, что туфли – важная часть ее жизни. Селин не смогла быстро ответить, называя разные числа, но Джеймс ее опередил.

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У Селин Дион 10 тысяч пар обуви / Instagram / @celinedion

Он отметил, что по слухам, их насчитывается около 10 тысяч. На что Селин ответила: "Может быть. Не хотела этого говорить". Ведущий этого никак не ожидал и озадаченно переспросил, как ей удается среди всего быстро подобрать обувь для собственного выхода.

В Лас-Вегасе у меня есть определенное место, давай назовем это складом. Не скажу про него, но в моем доме во Флориде также была определенная система, чтобы не запутаться. В компьютере была целая база, поэтому мне нужно было нажать несколько клавиш, вешалки проворачивались, и я быстро находила одежду и обувь нужных цветов и фасонов,

– поделилась 51-летняя знаменитость.

И хотя она заявила в разговоре, что эмоционально не привязана к своей обуви, но ей было очень трудно прощаться со своей обувью, которую Джеймс Корден получил через ассистента певицы. Они открывали окно машины прямо посреди улиц Лас-Вегаса и давали прохожим роскошные туфли артистки, удивляя незнакомцев.

Смотрите выпуск с Селин Дион в Carpool Karaoke: