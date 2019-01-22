Селин Дион проводит время с танцовщиком, моложе ее на 16 лет: фотофакт

Популярная певица Селин Дион на днях посетила Неделю моды в Париже. Однако не само появление артистки привлекло немалое внимание, а то, кто сопровождал звезду.

Неделя моды всегда привлекает внимание знаменитостей и журналистов. Однако не только модные новинки становятся поводом для обсуждения, но и звездные гости на шоу.

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Под прицел папарацци попала 50-летняя Селин Дион. На показ новой коллекции французского дизайнера она пришла в роскошном блестящем платье, которое обнажало ее стройные ноги и худощавое декольте. Эффектный образ артистка дополнила собранными в пучок волосами и обувью на каблуках.

Селин Дион пришла на мероприятие в сопровождении танцовщика из своего шоу-балета. 34-летний Пепе Муньос помогал артистке с пальто и даже поправлял ее пикантное декольте. В то же время Селин Дион тоже проявляла к испанцу знаки внимания: она мило гладила его колено и игриво пощипала за подбородок.

Стоит отметить, что это не первый совместный выход Селин Дион и Пепе Муньоса. После показа пара вместе покидала отель, что успели зафиксировать фотографы. В то же время Селин Дион заявила, что имеет только дружеские отношения с танцором. Певица деликатно взяла под руку танцовщика и не отходила от него во время прогулки.



Селин Дион с танцовщиком Пепе Муньосом / Getty Images