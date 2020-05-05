Сельское застолье: Вика из "НеАнгелов" показала забавное видео, как ее встречали родные

Солистка группы "НеАнгелы" проводит карантина в родном Харькове. Попутно Виктория решила наведать родных в селе, с которыми видится редко в связи с напряженным графиком. Она показала видео, на котором они встречают ее как звезду. Своей искренностью певица покорила фолловеров.

Сейчас все звезды украинского шоу-бизнеса сменили сцену на досуг дома, соблюдая карантинный режим и проводя время с родными. Вика из "НеАнгелов" не стала исключением и отправилась на Харьковщину, наслаждаясь отдыхом на природе. В инстаграм-профиле исполнительница показала, что по случаю ее приезда знакомые устроили настоящее деревенское застолье.

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Виктория Смеюха сейчас живет в небольшом селе Борщевка, куда приехала к бабушке. Она призналась, что давно мечтала сменить шумную столицу на размеренную жизнь в уютном месте. Пандемия коронавируса обеспечила ей такую возможность. Однако, чем даже дальше от цивилизации слава и популярность участницы группы "НеАнгелы" не уменьшается.

Она опубликовала несколько видео, которыми показала, как ее встретили односельчане после того, как узнали о приезде. Подруги бабушки в ее честь накрыли щедрый стол и организовали настоящий перформанс. Вика, в свою очередь, спела с ними в дуэте собственные хиты и украинские народные песни.

Добро пожаловать дорогая звезда к нам в гости. Очень рады вас видеть и будем петь, веселиться и подстраиваться под вас,

– отметила одна из женщин.

"Где бы я отдохнула, отвела душу, посмеялась вволю и услышала о себе доброе слово почтения и уважения, если бы ни Борщевка", – прокомментировала видео певица. Для просмотра всех роликов листайте вправо.

На видео Вика предстала в розовой майке и длинной юбки с цветочным принтом и с небрежным хвостиком. Такая искренность и непосредственность покорила ее поклонников, которые засыпали звезду комплиментами в комментариях: "Мне очень нравятся простые артисты, как вы! Которые с радостью выкладывают добрые семейные фото и видео, а не только пафос, шик", "Очень крутая и настоящая", "Я полюбила вас", "Как приятно, когда с душой, с сердцем".

Стоит отметить, что это уже не первые кадры, которые Виктория Смеюха публикует без макияжа и в привычных будничных образах. Звезда в селе осваивает местную жизнь, ухаживает за кроликами и утятами и радостно общается с односельчанами своей бабушки.