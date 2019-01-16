Семейная гармония: мама Джастина Бибера показала волшебное фото с Хейли Болдуин

Американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин, наверное, имеют необычайно прочные отношения. На днях это показала мама артиста, которая опубликовала волшебное фото со звездной невесткой.

Как известно, после тайного узаконивания отношений в одном из судов Нью-Йорка Джастин и Хейли все же готовятся к свадьбе. Пожалуй, в этом процессе паре активно помогает мама певца. Патриция Бибер опубликовала милое фото во время очередной встречи со своей невесткой.

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Перед камерой американские красавицы позировали в верхней одежде и с легким макияжем. Хейли нежно поцеловала маму своего мужа в щеку, от чего Патриция не сдерживала счастья.

Какой подарок!

– лаконично написала Патриция Бибер под фото.

Вероятно, таким образом мама артиста намекнула, что ей очень повезло с невесткой. Милое фото свекрови прокомментировала Хейли Болдуин. "Люблю вас", – написала модель.

Напомним, что о романе Джастина и Хейли стало известно еще в 2015 году. Тогда пара провстречалась всего несколько месяцев и решила прекратить отношения. Впоследствии Джастин Бибер все же вернулся к модели. Чтобы не потерять еще раз любимую, артист обручился с Хейли Болдуин. В одном из судов пара тайно расписалась, не комментируя их слухов о свадьбе в СМИ. Теперь же влюбленные готовятся к роскошной свадьбе, которая, по словам инсайдеров, состоится в последний день зимы, 28 февраля.



Стоит отметить, что 24-летний Джастин Бибер задолго до бракосочетания позаботился об их жилье. Артист приобрел в Канаде элитный особняк, стоимость которого достигала 5 миллионов долларов. В СМИ подозревают, что пара там поселится сразу после свадьбы.