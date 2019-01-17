Семейная конкуренция: Ким Кардашян создала свою идеальную красную помаду

Знаменитая американская звезда поделилась своим новым творением с поклонниками. 38-летняя Ким Кардашян создала помаду ярко-красного цвета, которая будет в продаже с 25 января.

Об этом звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" сообщила на своей странице в Instagram.

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Популярная Ким Кардашян является владелицей косметического бренда KKW Beauty. С момента его создания звезда выпустила несколько "нюдовых" помад, которые пользовались большой популярностью. Однако, поскольку в 2019 году на пике популярности оказались яркие оттенки и даже неон, звезда решила сделать яркий акцент в новой коллекции.

Так, особым оттенком в KKW Beauty стала ярко-красная помада, которая называется Classic Red Crème Lipstick. Она появится в продаже уже с 25 января. К слову, ее стоимость составляет 18 долларов, а контурный карандаш идентичного тона Red 1 Lip Liner, который визажисты рекомендуют покупать для улучшения устойчивости, будет стоить 12 долларов.

Напомним, 38-летняя Ким Кардашян и 41-летний Канье Уэст ожидают пополнение. В их семье скоро родится еще один ребенок. Однако из-за некоторых медицинских противопоказаний, Ким пришлось обратиться за помощью к суррогатной матери, которая выносит для звездной четы четвертого отпрыска.