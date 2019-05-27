Семейная подготовка к концерту: Монатик очаровал сеть совместными кадрами с сыновьями

Один из самых популярных украинских артистов Монатик и его жена Ирина в очередной раз сумели очаровать поклонников совместными кадрами с детьми. На этот раз потомки посетили репетиции звездного отца, что тронуло сеть.

Как известно, 1 июня Монатик готовится впервые дать масштабный концерт "LOVE IT ритм", который смогут посетить десятки тысяч его сторонников. К знаковому в своем творчестве событию артист готовится крайне тщательно, поэтому посвящает репетициям достаточно много времени. Взялись помогать ему в этом жена Ирина Демичева и маленькие сыновья.

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На кадрах, которые опубликовали в сети, видно, как Монатик встречает своих потомков возле съемочного павильона и проводит с детьми репетицию.

Группа поддержки прибыла в репетиционные павильоны! 6 дней осталось, и наконец наступит этот долгожданный день!

– написала Ирина Демичева.

Сейчас на самом НСК "Олимпийский" устанавливают сцену и освещение для грандиозного концерта. Перед подготовкой к выступлению жена Монатика показала, как выглядит стадион и не сдержала своего восторга от предстоящего события.

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Какой же ты прекрасный, дорогой НСК "Олимпийский"... В ожидании чуда,

– добавила она.

Отметим, что Монатик не спешит знакомить поклонников со своими детьми. Артист подозревает, что его потомки могут быть не готовыми к славе звездного отца, поэтому только с их согласия певец покажет их фото в сети. И пока поклонники могут только догадываться, как выглядят мальчики.

А вот насчет жены, то для Монатика она не только директор проекта MONATIK, но и ближайший друг и критик. Именно ко мнению Ирины Демичевой артист прислушивается и считает свою популярность общей победой.

Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были совершенно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь". Это очень сильно мотивирует. Женщина становится действительно твоей шеей. Ты можешь думать, что угодно, но она может мотивировать и вдохновить,

– прокомментировал певец.