Семейная подготовка к концерту: Монатик очаровал сеть совместными кадрами с сыновьями

28 Читати новину українською
Монатик с сыновьями
Монатик с сыновьями / Instagram / @irinademicheva

Один из самых популярных украинских артистов Монатик и его жена Ирина в очередной раз сумели очаровать поклонников совместными кадрами с детьми. На этот раз потомки посетили репетиции звездного отца, что тронуло сеть.

Как известно, 1 июня Монатик готовится впервые дать масштабный концерт "LOVE IT ритм", который смогут посетить десятки тысяч его сторонников. К знаковому в своем творчестве событию артист готовится крайне тщательно, поэтому посвящает репетициям достаточно много времени. Взялись помогать ему в этом жена Ирина Демичева и маленькие сыновья.

Читайте также: Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт

На кадрах, которые опубликовали в сети, видно, как Монатик встречает своих потомков возле съемочного павильона и проводит с детьми репетицию.

Группа поддержки прибыла в репетиционные павильоны! 6 дней осталось, и наконец наступит этот долгожданный день!
– написала Ирина Демичева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Сейчас на самом НСК "Олимпийский" устанавливают сцену и освещение для грандиозного концерта. Перед подготовкой к выступлению жена Монатика показала, как выглядит стадион и не сдержала своего восторга от предстоящего события.

Читайте также: LOVE IT ритм: Монатик презентовал третий сольный альбом

Какой же ты прекрасный, дорогой НСК "Олимпийский"... В ожидании чуда,
– добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Отметим, что Монатик не спешит знакомить поклонников со своими детьми. Артист подозревает, что его потомки могут быть не готовыми к славе звездного отца, поэтому только с их согласия певец покажет их фото в сети. И пока поклонники могут только догадываться, как выглядят мальчики.

А вот насчет жены, то для Монатика она не только директор проекта MONATIK, но и ближайший друг и критик. Именно ко мнению Ирины Демичевой артист прислушивается и считает свою популярность общей победой.

Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были совершенно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь". Это очень сильно мотивирует. Женщина становится действительно твоей шеей. Ты можешь думать, что угодно, но она может мотивировать и вдохновить,
– прокомментировал певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 

blog_ava
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня
15426
Теги: LifeStyle Музыка Звездные дети Монатик
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
сегодня 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 84
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
сегодня 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 128
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
26 мая 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
63098
Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
26 мая 16:39 Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
Юлія Михайлова 459
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
26 мая 13:30 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 5055
Новости
Больше новостей
Залиште відгук