Семейная рождественская фотосессия: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами
Американская модель и владелица линейки косметики Кайли Дженнер показала поклонникам снимок с подготовки к традиционной рождественской фотосессии семейства Кардашян-Дженнер.
Новые фотографии Кайли с семейной фотосессии, которая прошла в четверг, 13 декабря, опубликовала на своей странице в Instagram.
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Самая младшая сестра звездного семейства позирует в прозрачном платье телесного цвета от Yousef Aljasmi, которое расшито стразами. Свой соблазнительный образ Дженнер дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и высоким хвостом.
Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner
Что интересно, раньше Кайли Дженнер демонстрировала похожий блестящий наряд. Однако тогда девушка была брюнеткой, а вместо платья – комбинезон.
Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner
Как известно, инициатором фотосессии обычно выступает звезда реалити-шоу Ким Кардашян. Светская львица также показала снимки с бэкстейджа в золотой облегающем платье с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер.
Ким, Хлои и Крис Дженнер / Instagram @kimkardashian