Семейная рождественская фотосессия: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами

Американская модель и владелица линейки косметики Кайли Дженнер показала поклонникам снимок с подготовки к традиционной рождественской фотосессии семейства Кардашян-Дженнер.

Новые фотографии Кайли с семейной фотосессии, которая прошла в четверг, 13 декабря, опубликовала на своей странице в Instagram.

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Самая младшая сестра звездного семейства позирует в прозрачном платье телесного цвета от Yousef Aljasmi, которое расшито стразами. Свой соблазнительный образ Дженнер дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах и высоким хвостом.



Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner

Что интересно, раньше Кайли Дженнер демонстрировала похожий блестящий наряд. Однако тогда девушка была брюнеткой, а вместо платья – комбинезон.



Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner

Как известно, инициатором фотосессии обычно выступает звезда реалити-шоу Ким Кардашян. Светская львица также показала снимки с бэкстейджа в золотой облегающем платье с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер.



Ким, Хлои и Крис Дженнер / Instagram @kimkardashian