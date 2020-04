Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье

В воскресенье, 19 апреля, все православные христиане празднуют Пасху. В условиях карантина миллионы украинских семей остались дома, поэтому журналисты LifeStyle подобрали интересные и добрые фильмы, которые непременно понравятся как родителям, так и детям.

Комедии или экранизации известных сказок, о животных и школьниках – в подборке можно найти фильм даже для искушенных киноманов. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте идеальный фильм для просмотра с семьей! А чтобы кинолента смогла вас поразить, журналисты LifeStyle 24 принимали во внимание только те новинки кино, которые вышли в прокат за последние 2 года.

Интересно: Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми

"Зов предков"

Оригинальное название: Call of the Wild

Год выхода: 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Главные актеры: Харрисон Форд, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд, Дэн Стивенс, Джин Луиса Келли, Кара Ги, Уэс Браун, Омар Си

Фильм снят по мотивам легендарного романа Джека Лондона. События в киноленте "Зов предков" разворачиваются в разгар так называемой "золотой лихорадки" в Америке. На одном ранчо живет пес Бак, который заинтересовал золотоискателей, поскольку мог таскать за собой тяжелые сани. Поэтому домашнего любимца похищают и переправляют на Аляску, где главного героя ждет немало испытаний.

Смотрите трейлер к фильму "Зов предков": видео

"Аладдин"

Оригинальное название: Aladdin

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7,0

Главные актеры: Уилл Смит, Наоми Скотт, Билли Магнуссен, Назим Педсоветов, Мена Массуд, Навид Негабан

История об Аладдине и волшебной лампе, пожалуй, известна всем. Однако гениальная экранизация режиссера Гая Ричи точно не оставит вас равнодушными.

Фильм расскажет про обычного вора, который мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин. Он случайно становится владельцем волшебной лампы, которой хотел завладеть коварный визирь Джафар. Но не все так просто: Аладдин переживет увлекательнейшие приключения в своей жизни и будет принимать решения, от которых зависит судьба других.

Смотрите трейлер к фильму "Аладдин": видео

Смотрите также: 8 новых украинских фильмов

"Еж Соник"

Оригинальное название: Sonic the Hedgehog

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 6,6

Главные актеры: Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдонаф, Тика Самптер, Бен Шварц, Адам Палли

Это увлекательная история про правоохранителя Тома, который никак не может получить повышение из-за промахов. Однажды он встречает пришельца Соника, который очень похож на ежа. Существо очень быстрое, поэтому за ним охотится безжалостный доктор Айво. Благодаря Сонику ученый мечтает покорить всю планету, поэтому судьба человечества теперь зависит от Тома.

Смотрите трейлер к фильму "Еж Соник": видео

"Глазами собаки"

Оригинальное название: The Art of Racing In The Rain

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7,5

Главные актеры: Майло Вентимилья, Аманда Сейфрид, Кевин Костнер, Гэри Коул, Кэти Бейкер

За событиями в жизни автогонщика Дэнни Свифта тщательно следит его собака. Домашний любимец стал для главного героя настоящим другом, который сопровождает его повсюду. Собака Энцо познает человеческие чувства, что неоднократно вызовет смех при просмотре.

Смотрите трейлер к фильму "Очима собаки": видео

"Джуманджи: Следующий уровень"

Оригинальное название: Jumanji: The Next Level

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 6,7

Главные актеры: Двейн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт, Ник Джонас, Дэнни Девито

Третий фильм в знаменитой приключенческой франшизе. По сюжету, тайком от своих друзей Спенсер отремонтировал игру "Джуманджи". Школьники, придя к сверстнику, видят включенную кассету и понимают, что Спенсер вновь оказался в видеоигре. Они отправляются, чтобы спасти друга, не подозревая, что правила уже изменились.

Смотрите трейлер к фильму "Джуманджи: Следующий уровень": видео

А также: 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми во время карантина

"Король Лев"

Оригинальное название: The Lion King

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Главные актеры: Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Джон Оливер.

Кинолента "Король Лев" стала одной из самых ожидаемых в 2019 году. Все потому, что миллионы поклонников мультфильма Disney ожидали возвращения на экраны главного героя – львенка Симбы. Он познает горе утраты и проходит сложные испытания для того, чтобы в конце побороться за престол и стать настоящим Королем. Для реалистичности кадров авторы фильма комбинировали CGI-графику с "живыми" кадрами, что не может не впечатлить!

Смотрите трейлер к фильму "Король Лев": видео

"Мэри Поппинс возвращается"

Оригинальное название: Mary Poppins Returns

Год выхода: грудень 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Главные актеры: Эмили Блант, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда, Эмили Мортимер, Колин Ферт, Мерил Стрип, Джули Уолтерс

Мы не могли обойти вниманием киноленты о знаменитой няне Мэри Поппинс. В новом фильме она возвращается к Майклу Бэнксу, когда он уже взрослый человек, который берется за временную работу в одном из лондонских банков. В его семье настали непростые времена, поэтому в период хаоса к семье возвращается Мэри Поппинс, которая готова вернуть веру в сказку и уладить все трудности.

Смотрите трейлер к фильму "Мэри Поппинс возвращается": видео