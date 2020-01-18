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Семейный отдых: Джамала очаровала сеть совместными фото с сыном

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Джамала на отдыхе / Instagram / @jamalajaaa

Зимние праздники – прекрасная возможность провести время с родными или устроить незабываемый отдых. Певица Джамала также не стала исключением и организовала путешествие в Египет с маленьким Эмиром-Рахманом и мужем Сейт-Бекиром Сулеймановым.

В новой заметке Джамала поделилась размышлениями, возможен ли отдых втроем. По ее словам, однозначного ответа нет, но, безусловно, это особая поездка, ведь впервые звезда отдыхает только с сыном и мужем.

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Отдых втроем – разве это возможно? Однозначного ответа на третий день нет, но у меня такое выражение лица, что хочется самой себе сказать: "Иди, съешь лимон, потому что очень довольна". Мы еще никогда не ездили нашей маленькой компанией (Бекир, Эмир и я) на отдых. Или вдвоем с мужем, или всей нашей большой семьей,
– поделилась Джамала.

Артистка решила не скрывать, что ей довольно сложно оберегать ребенка от опасностей, ведь нужно учесть все "столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомых". Поэтому Джамала с повышенным вниманием следит за непоседливым Эмиром, который с упоением изучает новую локацию.

Джамала на сімейному відпочинку
Джамала на семейном отдыхе / Instagram / @jamalajaaa

Кроме этого, певица рассказала, что уделяет все свое время сыну. Поэтому о хобби или творчестве Джамала решила на несколько дней забыть. Вместе с поклонниками она охотно делится совместными кадрами с отпрыском, которые уже вызвали восторг среди подписчиков ее инстаграм-блоге.

Взяла с собой в поездку книги, композиторский набор... Но пока даже не открывала – нереально... Вот бы немного больше сна, хотя... О чем это я? У нас тут восточные сказки,
– добавила она.

Джамала на відпочинку
Джамала на отдыхе / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Джамала Звездные дети LifeStyle
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