Семейный отдых: Кайли Дженнер поделилась горячими снимками с уикенда возле океана

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

21-летняя американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" отправилась на отдых вместе со своим любимым Трэвисом Скоттом и их 11-месячной дочерью Сторми. Кайли Дженнер активно публикует эффектные фотографии, сделанные на фоне невероятных пейзажей.

Недавно Кайли Дженнер поделилась снимками, на которых она с дочерью Сторми и подругой Джорджиной Вудс надели похожие неоновые купальники. К слову, именно этот оттенок станет трендом 2019 года.

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Новые совместные фото, на которых она предстала со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, знаменитая модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

На одной из фотографий Кайли предстала в ярком платье с открытым декольте на берегу океана. Ее возлюбленный Трэвис Скотт устроил для нее романтический ужин во время заката солнца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

На следующем снимке звезда сексуально позирует в закрытом купальнике с коровьим принтом, который придет на замену "зебре" и "леопарду" в 2019 году, на палубе яхты. Она грациозно придерживала рукой соломенную шляпу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Кайли не оставила вне социальных сетей и фотографии своей 11-месячной дочери Сторми. На фото девочка сидит на деревянном полу, который размещен на светлом песке, и ловит ручей воды, который льется на нее из уличного пляжного душа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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