Семейный выход: модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм на прогулке с сыном

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / peopletalk

Звездная пара, модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм, редко показывает фото со своим сыном. Свою личную жизнь они пытаются уберечь от публики. Впрочем, папарацци все же подловили их на прогулке в Беверли-Хиллз.

Известную британскую модель и актера, которые гуляли со своим 2-летним сыном Джеком, подловили на прогулке возле их дома. Стэтхэм возил сына на игрушечном автомобиле, а Рози шла рядом с семьей. По свидетельству очевидцев, пока сын играл на детской площадке, влюбленные обнимались и целовались.

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32-летняя модель для прогулки выбрала довольно удобный наряд. Она надела черные леггинсы, кожанку, белую футболку, белые кроссовки и черную бейсболку. Ее 52-летний муж надел спортивный костюм Nike и тоже дополнил образ бейсболкой.

Зіркове подружжя з сином
Звездные супруги с сыном

2-річний син зіркової пари
2-летний сын звездной пары

Зажигательная блондинка на своей странице в инстаграм постоянно публикует пикантные и стильные образы, однако во время прогулки модель предстала без макияжа.

Что известно об отношениях звездной пары Впервые о романе голливудского актера Джейсона Стэтхэма и сексуальной блондинки Рози Хантингтон-Уайтли начали говорить в 2010 году. Тогда пара часто попадала в объективы папарацци. Избежать публичности им так и не удалось, потому Рози и Джейсон начали вместе приходить на светские мероприятия, чем подтвердили свои отношения.

В 2016 году в СМИ появилась информация о помолвке звезд. Уже через год у пары родился сын – Оскар Джек Стэтхэм. Однако к алтарю влюбленные так и не пошли. В декабре 2018 года все журналисты написали громкую новость о предстоящей свадьбе Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма, однако модель назвала это фейком. В конце концов свадьбу пара так и не устроила. Рози и Джейсон продолжают жить в гражданском браке, воспитывая своего единственного сына.

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Теги: LifeStyle Звездные дети Голливуд Роузи Хантингтон-Уайтли
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