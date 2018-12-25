Семейный выход перед Рождеством: Анджелина Джоли засветилась на шопинге с детьми

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли, которая наконец выяснила все вопросы по опеке с отцом своих детей Брэдом Питтом, в который раз вышла в свет со своими детьми. Вероятно, в канун Рождества она захотела провести с ними как можно больше времени, поэтому они в полном составе отправились на шопинг.

Накануне католического Рождества знаменитости покупают подарки близким и родным, складывают их под елку, а потом торжественно разворачивают. Однако поскольку Брэд Питт отсудил у бывшей жены минимум 50% времени с детьми, они должны делить его поровну.

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Знаменитую голливудская актриса заметили на прогулке с детьми в канун Рождества, 24 декабря. Вероятно, Сочельник дети проведут с отцом, поэтому перед тем, как отдать их Брэду Питту, Анджелина Джоли наслаждалась совместно проведенным временем.

Для очередного выхода в свет Анджелина Джоли выбрала серое пальто от MaxMara и любимый аксессуар – солнцезащитные очки. Под верхней одеждой актрисы были широкие темные брюки, к которым она надела черное замшевую обувь. Анджелина вместе с тремя детьми отправилась за покупками в магазин продуктов.



Анджелина Джоли с детьми на шопинге / Instagram / @angiejoliepittfans



Голливудская актриса провела время с детьми в канун Рождества / Instagram / @angiejoliepittfans



Экс-возлюбленная Брэда Питта проводит время с детьми / Instagram / @angiejoliepittfans



Наряд Анджелины Джоли для выхода за покупками / Instagram / @angiejoliepittfans