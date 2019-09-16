Семейный выход: Снежана Бабкина показала стильное фото с тремя детьми

Жена популярного певца Сергея Бабкина показала яркий family look на своей странице в социальных сетях. На снимке Снежана Бабкина позирует с тремя своими детьми: 3-месячным Елисеем, 8-летней Веселиною и 12-летним Артуром.

Новую фотографию Снежана Бабкина разместила на своей странице в Instagram. На фото звездная мама и все ее дети примеряли спортивные костюмы красного цвета.

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На фото не было только главы семейства Бабкиных – Сергея. В подписи Снежана с юмором объяснила отсутствие любимого мужчины.

Семейная сборная по любви. Не хватает капитана нашей команды Сергея Бабкина, который не смог найти штатив. Обещаем найти и оказаться в полном составе в красном. А какое название у вашей сборной?

– добавила в подписи Бабкина.

Пользователи сети похвалили Снежану за интересный family look и назвали ее семью "классной командой".

"Всегда красивые и любимые", "Яркая команда", "Люди в красном", "Снежана, какая вы красивая женщина", – пишут поклонники супругов в комментариях.



Снежана Бабкина с детьми / Instagram / @snezhana_babkina

Что известно о третьем ребенке Сергея Бабкина?Певец Сергей Бабкин и его жена Снежана до марта 2019 года замалчивали информацию о пополнении в семье. Объявить новость пара решила только на 7 месяце беременности актрисы. Снежана Бабкина родила сына 18 июня в частной клинике, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко. Сына звездные супруги решили назвать Елисеем. Пара уже воспитывает 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура.