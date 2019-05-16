Семейный выход: Венсан Кассель с 22-летней женой и дочкой прогулялся в Каннах – фото

Семейство Кассель-Кунаки возвращается на публику! Во время беременности и месяц после родов 22-летняя супруга французского актера Венсана Касселя Тина не появлялась на публичных мероприятиях, поэтому ее появление в Каннах, где проходит знаменитый кинофестиваль, стала настоящим сюрпризом.

Сначала девушка попала в объективы папарацци на прогулке в Каннах, однако тогда она выглядела уставшей. На следующий же день, 15 мая, ей удалось поразить своей стройной фигурой и эффектным выходом на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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Тогда поклонники заговорили, почему ее муж Венсан Кассель не сопровождал любимую. 16 мая влюбленные все-таки появились вместе с 1-месячной девочкой Амазони. Добавим, что пока супруги не показали ни одного фото малышки и тщательно скрывает ее от камер.

Венсан вез коляску, а Тина шла позади него. Для выхода модель и новоиспеченная мама надела короткое платье с цветочным принтом и черную джинсовую куртку.



Венсан Кассель, Тина Кунаки и их дочь / Getty Images



Венсан Кассель, Тина Кунаки и их дочь / Getty Images



Венсан Кассель и Тина Кунаки / Getty Images

Что интересно, в Каннах также засветилась экс-жена Венсана Моника Беллуччи. Итальянка была в компании своего любимого Николаса Лефевра.



Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Getty Images