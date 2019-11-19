Семейство Джеймса Бика потеряло ребенка: подробности

Американский актер и его жена Кимберли Брук объявили о горе, что случилось в их семье. У жены звезды телесериала "Бухта Доусона" произошел выкидыш. Джеймс даже хотел прекратить участие в шоу "Танцы со звездами", однако возлюбленная настояла бороться за победу несмотря ни на какие обстоятельства.

42-летний актер и его жена Кимберли Брук поразили откровенным признанием. Пара лишь в начале октября в эфире проекта "Танцы со звездами" не сдерживала счастья от будущего пополнения в семье. Джеймс даже показал видео из совместного похода с возлюбленной на УЗИ.

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Тогда же супруги признались, что перед этой беременностью им пришлось пережить три выкидыша. К сожалению, ситуация повторилась снова. Рождения ребенка пара ожидала в апреле следующего года.

Мы с Кимберли пережили то, чего боятся все будущие родители. Мы потеряли нашего малыша. Маленькую душу, появления на свет которой совсем скоро ждала наша семья. Вы никогда не можете предсказать, чем все обернется. Этот несчастный случай еще больше сблизил всех нас,

- искренне поделился переживаниями Джеймс Бик.

Актер даже планировал отказаться от дальнейшего участия в шоу, чтобы посвятить время своей большой семье и пережить эту трагедию вместе с ними. Однако его жене удалось убедить мужа изменить свое решение. Поэтому свой чувственный номер он посвятил любимой.

Я действительно не думал, что буду танцевать сегодня вечером, но Кимберли со своей больничной койки сказала мне: "Я еще не закончила смотреть, как ты танцуешь" Знаете, когда обычные слова не способны выразить то, что у тебя внутри – ты поешь. А когда слов нет совсем – ты танцуешь. И я сегодня вечером делаю это для нас, Кимберли. Танцую для тебя. Я люблю тебя,

– рассказал Джеймс Бик.

Сломаны. Опустошены. Потрясены. Вот как мы чувствуем себя сейчас. Мы уже переживали это, но никогда еще потеря не сопровождалась такой страшной, ужасной угрозой для Кимберли Брук и ее самочувствия,

– признался актер в своем инстаграме.

Как известно, Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук поженились в 2010 году в Израиле. Супруги поселились в Калифорнии и часто делятся с поклонниками снимками из семейных отпусков. Во все путешествия Джеймс и Кимберли берут с собой 5 детей, чем покоряют интернет-аудиторию. Младшей дочери Гвендолин нет и двух лет. Роды девочки актер принимал сам.