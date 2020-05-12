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Семья Миллы Йовович отдыхает на безлюдном пляже: дочери звезды овладели серфингом – фото

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Семья Миллы Йовович отдыхает на безлюдном пляже
Семья Миллы Йовович отдыхает на безлюдном пляже / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса воспитывает трех дочерей и, несмотря на карантин, устраивает детям активный отдых. Дети Миллы Йовович овладели серфингом без нарушения карантинных ограничений: кроме звездной семьи на пляже никого не было.

Подробности семейного досуга раскрыла 12-летняя Эвер на личной странице в инстаграме. Несмотря на юный возраст, девочка начала актерскую карьеру и активно развивает личный блог в социальных сетях, завоевав многотысячную аудиторию.

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Так, во время карантина Милла Йовович занималась огородничеством и приобщала дочерей к своему хобби. После длительного соблюдения изоляции она решила устроить активный отдых для Эвер и 5-летней Дешиел. Дети надели купальники и покоряли волны с доской для серфинга. Они не скрывали своего счастья от того, что наконец-то сумели почувствовать свободу от длительных ограничений, и не отходили от воды.


Дочь Миллы Йовович Эвер отдыхает на безлюдном пляже / Фото: Instagram / @evergaboanderson


Дочери Миллы Йовович отдыхают на безлюдном пляже / Фото: Instagram / @evergaboanderson

Сама же голливудская мама украинского происхождения не стала публиковать собственные снимки в купальнике и, судя по всему, на безлюдном пляже заботилась о младшей Озиан, которая появилась на свет в начале февраля в этом году. Милла Йовович не скрывает своих потомков от прессы и поклонников, часто демонстрируя личную жизнь.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дети
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