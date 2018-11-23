Семья Дональда Трампа в полном составе праздновала День благодарения: трогательные фото

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией и детьми отпраздновали День благодарения. За праздничным столом семья собралась в собственном имении в Мар-а-Лаго в в штате Флорида.

День благодарения президентская семья праздновала на курорте во Флориде. Праздничные столы были изысканно сервированы, а на них было много традиционных и любимых блюд семьи Трампа.

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Фото с праздничного ужина появились на нескольких страницах в Instagram. Глядя на фотографии, можно заметить, что День благодарения собрал за столом почти всех членов семьи президента США. Своим присутствием порадовали старшая дочь Иванка Трамп с мужем и детьми, младшая дочь Тиффани и сын Эрик с женой Ларой. Мелания, Дональд и их 12-летний сын Бэррон сидели рядом в одном ряду. Не хватало только старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.



Дональд Трамп и его семья на праздничном ужине по случаю Дня благодарения / Instagram @foxnews

Дональд Трамп и его семья на праздничном ужине по случаю Дня благодарения / Instagram @foxnews

На праздничном столе обязательным традиционным блюдом была запеченная индейка. Также семья лакомилась мясом говядины и баранины, изысканными блюдами из лосося, холодными закусками из морепродуктов и блюдами из картофеля.

Для семейного ужина Мелания Трамп выбрала черное платье с кружевом на груди и рукавах. Глаза она подвела любимыми темными тенями, а на губах был легкий блеск.

Мелания Трамп на ужине ко Дню благодарения / Insragram @melaniatrumpworld