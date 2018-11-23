Семья Дональда Трампа в полном составе праздновала День благодарения: трогательные фото

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / www.instagram.com/foxnews

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией и детьми отпраздновали День благодарения. За праздничным столом семья собралась в собственном имении в Мар-а-Лаго в в штате Флорида.

День благодарения президентская семья праздновала на курорте во Флориде. Праздничные столы были изысканно сервированы, а на них было много традиционных и любимых блюд семьи Трампа.

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Фото с праздничного ужина появились на нескольких страницах в Instagram. Глядя на фотографии, можно заметить, что День благодарения собрал за столом почти всех членов семьи президента США. Своим присутствием порадовали старшая дочь Иванка Трамп с мужем и детьми, младшая дочь Тиффани и сын Эрик с женой Ларой. Мелания, Дональд и их 12-летний сын Бэррон сидели рядом в одном ряду. Не хватало только старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

Сім'я Дональда Трампа
Дональд Трамп и его семья на праздничном ужине по случаю Дня благодарения / Instagram @foxnews

Сім'я Дональда Трампа за вечерею до Дня подяки

Дональд Трамп и его семья на праздничном ужине по случаю Дня благодарения / Instagram @foxnews

На праздничном столе обязательным традиционным блюдом была запеченная индейка. Также семья лакомилась мясом говядины и баранины, изысканными блюдами из лосося, холодными закусками из морепродуктов и блюдами из картофеля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barron Trump (@barrontrmp)

 

Для семейного ужина Мелания Трамп выбрала черное платье с кружевом на груди и рукавах. Глаза она подвела любимыми темными тенями, а на губах был легкий блеск.

Меланія ТрампМелания Трамп на ужине ко Дню благодарения / Insragram @melaniatrumpworld

 

Теги: LifeStyle Новости США Дональд Трамп Мода Меланья Трамп Иванка Трамп
Источник: 24 канал
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