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Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном остановили за пандемии коронавируса

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Голливудские киноленты одна за другой приостанавливают съемочные процессы из-за боязни заражения членов команды коронавирусом. На этот раз от кинопроизводства отказались создатели "Бэтмена".

Кинокомпания Warner Bros 14 марта заявила, что приостанавливает съемки нового фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном, потому что, как и все другие киностудии, переживает за здоровье своих работников. Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter.

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Пока съемочный процесс остановлен на 2 недели. Представители студии отметили, что будут внимательно следить за ситуацией. Известно, что съемки фильма "Бэтмен" проходили в Лондоне еще с января, а премьера ленты состоится 21 июня 2021 года.

Что известно о новом "Бэтмене"? На главную роль режиссер Мэтт Ривз выбрал Роберта Паттинсона – звезду саги "Сумерек". Новый фильм не будет рассказывать историю происхождения Бэтмена, а наоборот покажет всем известного Брюса Уэйна, который уже долгое время пытается разобраться с преступностью на улицах Готэма и в какой-то момент начинает задаваться вопросом, правильный ли путь он выбрал.

Обо всех других кинопремьервх, которые отменили или отложили, а также о съемках, которые остановили – читайте в нашем материале.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Голливуд Кино Warner Bros.
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