Съемки фильма "Матрица 4" прервали из-за коронавируса

Еще одна голливудская лента под названием "Матрица 4" пострадала из-за пандемии коронавируса. Съемки проходили в Сан-Франциско и Берлине, и пока неизвестно, когда создатели ленты их восстановят.

Созданием продолжения культовой ленты "Матрица 4" занялась кинокомпания Warner Bros. Чтобы не рисковать здоровьем съемочной группы из-за пандемии коронавируса, съемки перенесли. Об этом сообщили на Deadline.

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Только недавно команда фильма завершила съемки в Сан-Франциско, которые длились в течение февраля, и прибыла на новый пункт назначения – Берлин. И хотя на площадке фильма не было зафиксировано случаев заражения вирусом, студия решила принять меры предосторожности и остановить съемочный процесс. Известно, что съемки возобновятся позже, но точная дата пока не называется.



Фотосравнение актеров / Instagram / @megustaelcineoficial

О выходе нового фильма сообщали еще в августе 2019 года. Премьера "Матрицы 4" запланирована на 21 мая 2021 года.

Что известно о фильме "Матрица 4"?

Режиссером продолжения культовой трилогии стала Лана Вачовски, которая заодно выступила режиссером вместе с Дэвидом Митчеллом и Александаром Хемоном. Согласно сюжету, главный герой фильма Нео (Киану Ривз) появится в центре противостояния компьютерной программы "Матрица", которая установила контроль над Землей. Больше деталей о сюжете создатели фильма не распространяют. Вместе с 55-летним Киану Ривзом в фильме сыграет исполнительница роли Тринити Кэрри-Энн Мосс, а также актеры Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра, Джессика Хенвик и другие.